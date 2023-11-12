https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
إعلام غربي: أوكرانيا فقدت معدات عسكرية باهظة الثمن
إعلام غربي: أوكرانيا فقدت معدات عسكرية باهظة الثمن
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الغرب انتقد القيادة الأوكرانية لخسارتها معدات عسكرية باهظة الثمن لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هجوم فاشل على المناطق الروسية... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T14:48+0000
2023-11-12T14:48+0000
2023-11-12T14:48+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في جميع أنحاء العالم الغربي، يُنظر إلى وقف الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين على أنه نوع من الفشل".وأشارت الوسائل إلى أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما قد يكون ضروريًا لاختراق الجبهة، الدبابات والمدفعية والأسلحة الأخرى الألمانية والبريطانية والأمريكية".وبحسب صحيفة "تلغراف"، "تم تدريب الجيش الأوكراني على يد متخصصين غربيين، وأتيحت للوحدات الفرصة للتراجع إلى الخلف والراحة وتجديد المعدات. وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن كييف من تحقيق أي نتائج مهمة".وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، وأكثر من 550 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20231112/ضابط-أمريكي-الغرب-يبحث-عن-طرق-للتخلص-من-زيلينسكي-وأوكرانيا-1083079650.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
إعلام غربي: أوكرانيا فقدت معدات عسكرية باهظة الثمن
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الغرب انتقد القيادة الأوكرانية لخسارتها معدات عسكرية باهظة الثمن لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في هجوم فاشل على المناطق الروسية المحصنة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "في جميع أنحاء العالم الغربي، يُنظر إلى وقف الهجوم المضاد من قبل الأوكرانيين على أنه نوع من الفشل".
وأشارت الوسائل إلى أن القوات الأوكرانية تلقت كل ما قد يكون ضروريًا لاختراق الجبهة، الدبابات والمدفعية والأسلحة الأخرى الألمانية والبريطانية والأمريكية".
وبحسب صحيفة "تلغراف"، "تم تدريب الجيش الأوكراني على يد متخصصين غربيين، وأتيحت للوحدات الفرصة للتراجع إلى الخلف والراحة وتجديد المعدات. وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن كييف من تحقيق أي نتائج مهمة".
وتشن القوات الأوكرانية ما وصفته بـ"الهجوم المضاد" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه للشهر الخامس على التوالي، حيث تشترك في القتال بألوية دربها الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه منذ بداية الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 90 ألف جندي، وأكثر من 550 دبابة وما يقرب من 1900 مركبة مدرعة مختلفة.