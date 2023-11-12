https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-روسيا-قد-تنشئ-حصنا-جديدا-مشابها-للذي-أفشل-الهجوم-المضاد-1083067351.html

إعلام غربي: روسيا قد تنشئ "حصنا جديدا" مشابها للذي أفشل "الهجوم المضاد"

إعلام غربي: روسيا قد تنشئ "حصنا جديدا" مشابها للذي أفشل "الهجوم المضاد"

كشفت وسائل إعلام غربية عن وجود مخاوف من قيام روسيا بإنشاء خط دفاعي محصن جديد مشابه للخط الدفاعي الحالي، الذي دُمرت على عتباته الدبابات والأسلحة الغربية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T07:41+0000

2023-11-12T07:41+0000

2023-11-12T07:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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واستطاع الخط الدفاعي الروسي الحالي، الذي تحدثت عنه وسائل إعلام غربية بشكل مطول منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، تدمير المعدات والآليات الغربية العسكرية الحديثة والمطورة، وشكل معضلة حقيقية بالنسبة للجيش الأوكراني، حيث انهارت قواته على الخط الأمامي الأول للجيش الروسي ولم تستطع اختراقه.وقامت صحيفة "الغارديان" البريطانية بتحليل الوضع الحالي على جبهات بالنسبة لأوكرانيا، مؤكدة أن أحد أكبر المخاطر الرئيسية التي تواجه كييف هو أن الجيش الروسي سيكون قادرًا على بناء خط دفاع إضافي.وذكّر المقال بكلمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، الذي أكد أن أوكرانيا غير قادرة على اختراق حقول الألغام الروسية الكثيفة التي يصل عمقها إلى 15-20 كيلومترًا.وعبّر المقال عن وجود مخاوف كبيرة من أن تتمكن روسيا بمرور الوقت، من إنشاء نظام من الخنادق العميقة خارج المواقع المحصنة الحالية.ويشير المقال إلى أنه على الرغم من كل الحديث عن "الجمود"، فإن الوضع في الجبهة أكثر ديناميكية. حيث تواصل القوات الروسية تنفيذ هجوم على أفدييفكا، ومن خلال تركيز قوتها النارية في تلك المنطقة، ستحاصر القوات الأوكرانية تدريجيًا في المدينة، وهي معركة تذكرنا بانتصاراتها في أرتيوموفسك وسيفيرودونيتسك.وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231112/خبير-عسكري-يكشف-وضع-أوكرانيا-المستقبلي-1083067118.html

https://sputnikarabic.ae/20231112/ماسك-يعلق-على-خبر-غربي-يؤكد-تورط-نظام-كييف-بتفجير-التيار-الشمالي-1083065943.html

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