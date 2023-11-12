https://sputnikarabic.ae/20231112/استمرار-المعارك-بين-المقاومة-الفلسطينية-والجيش-الإسرائيلي-حول-غزةفصائل-عراقية-تعلن-استهداف-إيلات-1083083962.html

استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حول غزة..فصائل عراقية تعلن استهداف "إيلات"

استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حول غزة..فصائل عراقية تعلن استهداف "إيلات"

استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وأنباء عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لغزة، ونزوح الآلاف من الشمال إلى الجنوب، وفصائل عراقية تعلن... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T16:00+0000

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استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حول غزة، فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حول غزة، فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

غالانت يهدد "حزب الله" بمصير غزة، وحركة أمل تعلن مقتل أحد أفرادها في القتال جنوبي لبنان، وأنباء عن وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الأسرى، مظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب بالإفراج عن الأسرى واستقالة نتنياهو.القمة العربية الإسلامية وهل من تأثير لها على الحرب المستمرة، والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية تتجاهلان المظاهرات المستمرة منذ أسابيع المطالبة بوقف الحرب.استمرار المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي وأنباء عن محاصرة الجيش الإسرائيلي لغزة ونزوح الآلاف من الشمال إلى الجنوبأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي للجيش الإسرائيلي، أن الجيش دمر أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.وأكد المتحدث خلال الإحاطة، أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس".في الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، محذرًا بالاشتباه من تسلل طائرة مسيّرة قادمة من قطاع غزة باتجاه مستوطنة سديروت.على الجانب الآخر، أعلن "أبو عبيدة"، المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، تدمير 160 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينها 25 خلال الـ 48 الساعة الأخيرة.وقال "أبو عبيدة" إن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد له في هذه الحرب". واعتبر أن "الانتقام السهل والسريع" للجيش الإسرائيلي "يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية".وأكد أبو عبيدة أن الدبابات والآليات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.وأضاف عواد أن هناك من يرى من الإسرائيليين أن الرهائن غير موجودين في مكان واحد وإنما موزعون في أماكن متفرقة، مشيرًا إلى أن محللين عسكريين إسرائيليين مهمين يؤكدون أن الأسرى غير موجودين تحت مستشفى الشفاء وإنما تم نقلهم إلى الجنوب مما يبين تخبط التخطيط الإسرائيلي في عمليته البرية.فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بالأسلحة المناسبةأعلنت فصائل عراقية مسلحة، استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية بـ "الأسلحة المناسبة"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل العدو".وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنه "نُصرةً لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفًا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة".وأكدت المقاومة الإسلامية في البيان، "استمرارها في دكّ معاقل العدو".ولم توضح الفصائل ما إذا كان ما أطلقته قد بلغ الهدف أو أصابه من عدمه، غير أنها أكدت الاستمرار في الاستهدافات، دون خوض في التفاصيل .وكان مصدران أمنيان قد أعلنا أن قاعدة الحرير الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية تم استهدافها بطائرة مسيرة مسلحة. وأضاف المصدران أن الهجوم تسبب في تضرر البنية التحتية.كما أعلنت جماعة مسلحة عراقية أنها استهدفت قاعدة "رميلان" الأمريكية في سوريا بطائرتين مسيرتين.وقالت جماعة المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت القاعدة التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا، بواسطة طائرتين مسيّرتين وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر.في الوقت نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية وصفها بالإرهابية في سوريا. وقال الجيش في بيان إن طائراته المقاتلة استهدفت قبل قليل بنية تحتية إرهابية في سوريا ردًا على هجوم باتجاه هضبة الجولان .وأشار إلى "أن الدولة العراقية غير مؤيدة لفتح جبهات للقتال ضد إسرائيل وكل ما يتم الآن لم يصل إلى المرحلة الحقيقية من استهداف أو فتح جبهات علماً أنه كانت هناك مناوشات بسيطة ولكنها لم ترتق لمستوى فتح جبهة عراقية في هذا الصراع".غالانت يهدد "حزب الله" بمصير غزة وحركة أمل تعلن مقتل أحد أفرادها في القتال جنوبي لبنانأكد رئيس الهيئة التنفيذية في "حركة أمل"، مصطفى فوعاني، أن "أفواج المقاومة موجودة لإيقاف ما تفعله إسرائيل والتي اخترقت الإنسانية ولم تقم أي وزن لها وذلك على حد تعبيره".وشدد فوعاني أن أفواج المقاومة اللبنانية موجودة على كل الجبهات، وبأن مواقفهم لا تزال ثابتة بأن إسرائيل هي "الشر المطلق"، موضحًا أن "حركة أمل نعت أول شهيدٍ لها على الحدود الجنوبية".وأضاف المسؤول في حركة أمل أنه "ومنذ اللحظة الأولى لطوفان الأقصى استنفرت أفواج المقاومة في حركة أمل على الحدود الجنوبية لمواجهة أي تهديد ضد لبنان"، موضحًا أنهم على أتم الجهوزية لأي اعتداء محتمل.من جانبه توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، لبنان بمصير قطاع غزة حال ارتكب "حزب الله" "خطأ فادحا".جاء ذلك في كلمة له خلال تفقده لـ "فرقة الجليل" التابعة للقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.وقال غالانت إن "حزب الله يرتكب أخطاء، وهو يقترب من ارتكاب خطأ فادح، وقد ينتهي الأمر بسكان بيروت إلى نفس وضع غزة، حيث بدأوا بالفعل يرفعون الراية البيضاء ويهربون من منازلهم".وأشار إلى "أن نتنياهو حذر من هذه المنطقة سابقاً للأمم المتحدة وتحدث عن الصواريخ الدقيقة، وقال إن هذه الصواريخ تهدد المنطقة، كما تحدث حسن نصر الله، وبالخريطة حدد الأهداف خاصةً في هذه المناطق".أنباء عن وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف الأسرى ومظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة لنتنياهو تطالب بالإفراج عن الأسرى واستقالة نتنياهوشهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الأشخاص، وطالبوا السلطات الإسرائيلية ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالإفراج عن الأسرى وإعادتهم.وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف بساحة المختطفين"، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس" في غزة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الآن"، و"الرهائن أولا"، و"خلاص الأسرى الآن".في الوقت نفسه تظاهر مئات الأشخاص أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية، مطالبين باستقالته.وعلق المحتجون لافتات ضخمة أمام المنزل، كتبت عليها شعارات مناهضة لنتنياهو، مثل "الإقالة الآن" ورفع المتظاهرون صور المحتجزين في غزة مطالبين بالإفراج عنهم.في السياق نفسه ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى وصل إلى القاهرة على متن طائرة خاصة لبحث صفقة التبادل.وقالت مصادر إن هناك مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين.كما قالت إنه بموجب الصفقة التي ستتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وستوافق على إدخال الوقود. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن حماس تطالب بالوقود وفترات طويلة لوقف اطلاق النار والإفراج عن الأسرى في السجون الإسرائيلية .وأضاف فهمي أن المفاوضات أيضا تطرقت لإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن القاهرة تعرض وجهات نظر الأطراف على بعضها، لكن هناك صيغ مختلفة للحل منها الإفراج الجزئي على عدد من المحتجزين لدى الطرفين.وأضاف فهمي أن الجهد القطري مخالف قليلا لأنها وساطة وتنسيق أمريكي إسرائيلي، لكن الوساطة المصرية وساطة بين الإسرائيليين وحماس.ولفت إلى أن مفاوضات الأسرى تجري بين الأمريكيين من جهة والمصريين والقطريين من جهة أخرى، وإسرائيل ليست مشاركة بشكل مباشر.القمة العربية الإسلامية وهل من تأثير لها على الحرب المستمرةوجّه الكثير من المراقبين انتقادات حادة للقمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، حيث علّق كثيرون آمالا كبيرة على اتخاذ قادة وزعماء 57 دولة عربية وإسلامية قرارات من شأنها إيقاف الحرب على غزة وحقن دماء المدنيين وخاصة الضحايا من الأطفال والنساء.بينما ثمّن آخرون البيان الختامي للقمة وأكدوا أنها أعطت رسالة مبدئية على تحالف عربي وإسلامي كبير. وطالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك "جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية".وقال البيان الختامي إن القمة ترفض توصيف هذه "الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس"، وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود فورًا.كما طالب بيان القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ "قرار حاسم وملزم" يفرض وقف العدوان. ودعا بيان القمة المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق فيما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما دعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم".وقال بيان القمة إن "السلام العادل والدائم والشامل" هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.ولفت إلى "أن رفع الحصار عن القطاع بات أولوية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لإدخال الوقود، بما يمثله من أهمية للمستشفيات وسيارات نقل المصابين وتوليد الكهرباء، بالإضافة لإدخال المواد الغذائية والطبية.كما يرى السفير المصري أن تحقيق نتائج بشأن وقف إطلاق النار يتوقف على "ما تشعر به الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بشأن تضرر مصالحها، خاصة أن بعض كلمات القادة في القمة العربية الإسلامية نوهت إلى ضرورة العمل على تغيير المعاملات التجارية مع الدول الداعمة لإسرائيل".وأضاف أن "جناح إيران وتونس كانا يريدان مواقف قوية تُلزم إسرائيل بوقف هذا الهجوم لكن مع الأسف كان هناك جناح آخر قريب من الولايات المتحدة الأمريكية ويخطط معها واستطاع أن يؤثر على البيان الختامي وعلى القرارات الختامية لهذه القمة، فالخلافات موجودة أصلاً قبل أن تبدأ هذه القمة".الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية تتجاهلان المظاهرات المستمرة منذ أسابيع المطالبة بوقف الحربتستمر المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في أنحاء مختلفة من العالم، لاسيما في أكثر الدول الداعمة لإسرائيل وأهمها الولايات المتحدة وبريطانيا حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن السبت مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف.وتأتي هذه المظاهرة بعد أن أثارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، جدلا بعد وصفها الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية".وأعلنت شرطة لندن أن 9 من عناصرها أصيبوا خلال احتجاجات مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية، وأنها اعتقلت 126 متظاهرًا.وقالت شرطة لندن إنها اعتقلت نحو 150 محتجًا مؤيدًا للفلسطينيين كانوا يشعلون المفرقعات، و82 متطرفا اشتبكوا مع القوات الأمنية خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن، مضيفة أنه أُصيب 9 عناصر من الشرطة في شارع وايتهول.وأشارت الشرطة أيضا إلى أن الاعتقالات بدأت عندما أصابت بعض الألعاب النارية التي تم إطلاقها رجال الأمن في وجوههم.كما تتواصل المظاهرات أيضا في الولايات المتحدة حيث تظاهر أكثر من 5000 شخص في شيكاغو ضد الرئيس الأمريكى، جو بايدن بسبب رفضه المستمر لدعم وقف إطلاق النار فيما سموه هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي على غزة .وتجمع الآلاف في منطقة ويست لوب في شيكاغو للاحتجاج على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المدينة لحضور حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية، بسبب رفضه المستمر لدعم وقف إطلاق النار في الهجوم الإسرائيلي الذي يستمر للشهر الثاني على قطاع غزة.وأضاف عبود أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن أمارة واحدة من أمارات نصر يبني عليها الغرب إعادة صياغة للمنطقة بعد انهيار الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية وحقوق الإنسان هي ثرثرة فقط يوظفها الغرب لخدمة مصالحه، ونموذج العراق نموذج واضح على ذلك.

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