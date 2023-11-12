https://sputnikarabic.ae/20231112/استنفار-كبير-في-روما-بسبب-أسد-يمشي-الهوينا-فيديو-1083069400.html
استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو
استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو
أثار أسد الرعب في شوارع إيطاليا بعد هروبه من السيرك، ما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:40+0000
2023-11-12T08:40+0000
2023-11-12T08:47+0000
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طلب عمدة مدينة روما، اليساندرو غراندو، كما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما، وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.وتظهر اللقطات المتداولة للأسد وهو يتجول بحرية وهدوء كبير في الشوارع، مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو
08:40 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أثار أسد الرعب في شوارع إيطاليا بعد هروبه من السيرك، ما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.
طلب عمدة مدينة روما، اليساندرو غراندو، كما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.
وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما، وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.
وتظهر اللقطات المتداولة للأسد وهو يتجول بحرية وهدوء كبير في الشوارع، مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.