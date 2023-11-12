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https://sputnikarabic.ae/20231112/استنفار-كبير-في-روما-بسبب-أسد-يمشي-الهوينا-فيديو-1083069400.html
استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو
استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو
أثار أسد الرعب في شوارع إيطاليا بعد هروبه من السيرك، ما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:40+0000
2023-11-12T08:47+0000
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طلب عمدة مدينة روما، اليساندرو غراندو، كما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما، وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.وتظهر اللقطات المتداولة للأسد وهو يتجول بحرية وهدوء كبير في الشوارع، مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

استنفار كبير في روما بسبب أسد "يمشي الهوينا"... فيديو

08:40 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 08:47 GMT 12.11.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأسد سفاري بارك "تايغان" في القرم الروسية
أسد سفاري بارك تايغان في القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أثار أسد الرعب في شوارع إيطاليا بعد هروبه من السيرك، ما دعا الحكومة للتدخل وتحذير المواطنين بضرورة التزام منازلهم.
طلب عمدة مدينة روما، اليساندرو غراندو، كما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، من المواطنين عدم المغادرة من منازلهم حتى الإعلان عن القبض على الأسد الهارب، الذي من غير المتوقع مدى سوء حالته المزاجية ولا مستوى تدريبه.
وشاعت حالة من الذعر في مدينة لاديسبولي الإيطالية قرب روما، وذلك بسبب هروب الأسد من سيرك محلي.
وتظهر اللقطات المتداولة للأسد وهو يتجول بحرية وهدوء كبير في الشوارع، مثيرًا الرعب بين السكان المحليين، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته للسيرك.
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