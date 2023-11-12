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https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-أكثر-من-150-نفقا-لـحماس-في-غزة-1083064707.html
الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 150 نفقا لـ"حماس" في غزة
الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 150 نفقا لـ"حماس" في غزة
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي للجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T05:06+0000
2023-11-12T05:06+0000
العالم العربي
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وأكد المتحدث خلال الإحاطة، أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس". وأضاف كونريكوس في مؤتمره الصحفي، بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه الجمعة الماضية، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلاميًا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-5-من-جنوده-بقطاع-غزة-1083055216.html
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العالم العربي
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 150 نفقا لـ"حماس" في غزة

05:06 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل، جوناثان كونريكوس، خلال مؤتمر صحفي للجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 150 نفقا يستخدمها الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خلال العمليات العسكرية في المنطقة.
وأكد المتحدث خلال الإحاطة، أن الجيش يعمل على تحديد مواقع الأنفاق والبنية التحتية تحت الأرض التابعة لحركة "حماس".
وأضاف كونريكوس في مؤتمره الصحفي، بالقول: "لقد دمرنا بالفعل أكثر من 150 نفقًا ومجمعًا بمساعدة العبوات الناسفة".
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 من جنوده إثر معارك شمالي قطاع غزة
أمس, 17:28 GMT
ودخلت الحرب بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أسبوعها الخامس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث ركز قصفه الجمعة الماضية، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدًا دوليًا وعربيًا وإسلاميًا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك ما زالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
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