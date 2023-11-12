https://sputnikarabic.ae/20231112/الحرس-الثوري-الإيراني-طوفان-الأقصى-أفشل-الاستراتيجيات-العسكرية-لإسرائيل-1083083486.html

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" أفشل الاستراتيجيات العسكرية لإسرائيل

الحرس الثوري الإيراني: "طوفان الأقصى" أفشل الاستراتيجيات العسكرية لإسرائيل

أكد قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، اليوم الأحد، أن "الوحدات في استعداد تام على مستوى المعدات والقوى البشرية". 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T15:42+0000

2023-11-12T15:42+0000

2023-11-12T15:42+0000

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وقال العميد باكبور، خلال زيارته لمحافظة خوزستان لتقييم الوضع في المناطق الحدودية، إن "القوات تعمل على مدار الساعة للحفاظ على الأمن"، مؤكدًا أن "عملية طوفان الأقصى أفشلت الاستراتيجيات العسكرية للكيان الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الظلم والاحتلال والمجازر الصهيونية مستمرة منذ 75 عاماً"، مشيرًا إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي حول أن هزيمة الصهاينة في هذه العملية لا يمكن ترميمها.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الأحد، إن "القضية الفلسطينية أصبحت، في الوقت الحالي، تمثل القضية الأساسية لجميع شعوب العالم"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو سر أهمية الاجتماع المشترك لقادة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في الرياض.ولفت رئيسي إلى أن طهران قدمت حلاً ديمقراطيًا يمكن أن يكون بديلاً لحل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتكان لأصوات الفلسطينيين.وقال الرئيس الإيراني: "إيران تنظر إلى الكيان الصهيوني باعتباره كيانا مزيفا غاصبا ولا هوية له"، متابعا: "حاولت أن أكون صوت الشعب الإيراني وأن أعبر عن إرادة المتظاهرين الذين يطالبون بحقوق الفلسطينيين في شوارع إيران، وهذا هو نهج إيران منذ انتصار ثورتها".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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