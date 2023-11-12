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https://sputnikarabic.ae/20231112/الخارجية-الروسية-الاتحاد-الأوروبي-لن-يستطيع-طرد-روسيا-من-آسيا-الوسطى-والقوقاز-1083071297.html
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع طرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز
الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع طرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز، مشيرًا إلى أنه لن ينجح في مسعاه. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:34+0000
2023-11-12T09:34+0000
روسيا
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وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية نشرها الصحافي الروسي بافيل زاروبين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، إن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لتقييدنا بكل الطرق الممكنة، وطردنا من آسيا الوسطى والقوقاز.وأضاف هذا لن ينجح، وجودنا في المنطقة تاريخي، ولن نختفي. شركاؤنا وحلفاؤنا يعرفون ذلك تماما".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تزيد التوتر حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدلا من العمل على اتفاق بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال على عدم استخدام القوة.وقال أنطونوف في بيان: "إذا كانت الإدارة حقاً ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد روسيا، وألا تحاول تقويض العلاقات المتزايدة بين بلادنا وجورجيا.
https://sputnikarabic.ae/20231004/طهران-تعارض-وجود-الناتو-في-جنوب-القوقاز-1081664941.html
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الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع طرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز

09:34 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Alexei Filippov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Alexei Filippov
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لطرد روسيا من آسيا الوسطى والقوقاز، مشيرًا إلى أنه لن ينجح في مسعاه.
وقال لافروف خلال مقابلة تلفزيونية نشرها الصحافي الروسي بافيل زاروبين على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، إن الاتحاد الأوروبي لا يخفي نواياه لتقييدنا بكل الطرق الممكنة، وطردنا من آسيا الوسطى والقوقاز.
وأضاف هذا لن ينجح، وجودنا في المنطقة تاريخي، ولن نختفي. شركاؤنا وحلفاؤنا يعرفون ذلك تماما".
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وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الولايات المتحدة تزيد التوتر حول أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية بدلا من العمل على اتفاق بين تبليسي وسوخومي وتسخينفال على عدم استخدام القوة.
وقال أنطونوف في بيان: "إذا كانت الإدارة حقاً ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة، يجب أن تتخلى عن الاتهامات والتهديدات بالعقوبات ضد روسيا، وألا تحاول تقويض العلاقات المتزايدة بين بلادنا وجورجيا.
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