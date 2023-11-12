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https://sputnikarabic.ae/20231112/العراق-يتفق-مع-أمريكا-على-زيادة-البنوك-المعززة-أرصدتها-بالدولار-1083068578.html
العراق يتفق مع أمريكا على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار
العراق يتفق مع أمريكا على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار
أعلن مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن بلاده اتفقت مع أمريكا، على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار الأمريكي.‏ 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:04+0000
2023-11-12T08:04+0000
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وقال إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي، أصبح عدد البنوك التي بالإمكان تعزيز أرصدتها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة هي 10 بنوك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأضاف المصدر أن "هذه البنوك 5 منها من خلال مصرف "سيتي بنك"، والخمسة الأخرى من خلال بنك "جي بي مورغان".كما أعلن المصدر الحكومي العراقي أن "عدد البنوك التي سيتم تعزيز أرصدتها بعملة اليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 بنكًا".وأوضح أن "البنوك التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري هي 2، وستتم إضافة بنوك أخرى خلال الأسبوعين القادمين".وفي الشهر الماضي، قال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة، وفقا لموقع "السومرية" العراقي.وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة، هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي، يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20231008/خبير-اقتصادي-يوضح-لـسبوتنيك-تداعيات-قرار-البنك-المركزي-العراقي-حظر-التعامل-بالدولار-الأمريكي--1081799948.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم العربي

العراق يتفق مع أمريكا على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار

08:04 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
الدولار الأمريكي
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن مصدر حكومي عراقي، اليوم الأحد، أن بلاده اتفقت مع أمريكا، على زيادة البنوك المعززة أرصدتها بالدولار الأمريكي.‏
وقال إنه "في ضوء الاجتماعات الأخيرة للبنك المركزي مع الجانب الأمريكي، أصبح عدد البنوك التي بالإمكان تعزيز أرصدتها بالدولار الأمريكي وبصورة مباشرة هي 10 بنوك"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضاف المصدر أن "هذه البنوك 5 منها من خلال مصرف "سيتي بنك"، والخمسة الأخرى من خلال بنك "جي بي مورغان".
كما أعلن المصدر الحكومي العراقي أن "عدد البنوك التي سيتم تعزيز أرصدتها بعملة اليوان الصيني من خلال بنك التنمية السنغافوري سيصبح 13 بنكًا".
وأوضح أن "البنوك التي عززت حساباتها بالروبية الهندية لدى مصرف التنمية السنغافوري هي 2، وستتم إضافة بنوك أخرى خلال الأسبوعين القادمين".
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وفي الشهر الماضي، قال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، أن بلاده ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار، بدءًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة، وفقا لموقع "السومرية" العراقي.
وبيّن أن الهدف من هذه الخطوة، هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي، يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
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