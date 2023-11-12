https://sputnikarabic.ae/20231112/الفرقاطة-الروسية-الأدميرال-غريغوروفيتش-745-ترسو-في-ميناء-الجزائر-1083086576.html

الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" ترسو في ميناء الجزائر

الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" ترسو في ميناء الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود قد رست في ميناء الجزائر، وذلك في... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T16:41+0000

2023-11-12T16:41+0000

2023-11-12T16:41+0000

روسيا

الجزائر

العالم العربي

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "رست اليوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بميناء الجزائر الفرقاطة "أدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود".وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت، في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، مغادرة مفرزة سفن حربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال ميناء وهران الواقع غربي البلاد، بعد توقف دام 4 أيام.وأشارت في السياق نفسه، إلى أن ذلك جاء في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي الجزائري الروسي.ومنتصف حزيران/ يونيو الماضي، أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والجزائري عبد المجيد تبون محادثات في موسكو، ووقعا إعلانا مشتركا يحدد عددا من مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتضمنت حزمة الوثائق إعلانا حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، والذي قال بوتين إنه "سيفتح مرحلة جديدة أكثر تقدما" في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتعهد الرئيسان في الإعلان بتطوير الاتصالات المباشرة بين مؤسساتهما المالية والمصرفية الوطنية، وتعزيز التعاون الهادف إلى زيادة الاعتماد على العملات الوطنية في التجارة، وخلق قنوات مصرفية للمعاملات الآمنة والمستقلة عبر الحدود.كما قام رئيس الأركان الجزائري، السعيد شنقريحة، في آب/ أغسطس الماضي، بزيارة إلى روسيا، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأجريا محادثات ثنائية.وخلال المحادثات الثنائية، أشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي، وأكد أن روسيا "مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن شمال أفريقيا، ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".

https://sputnikarabic.ae/20231031/ذكرى-التحريرالسفير-الجزائري-في-روسيا-احتفالنا-هذه-السنة-له-طعم-علقم-لما-يعانيه-الشعب-الفلسطيني-1082667021.html

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