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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القائد-السابق-لحلف-الناتو-نهاية-الصراع-الأوكراني-قد-تكون-مشابهة-للسيناريو-الكوري-1083068917.html
القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري
القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري
صرّح الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تتبع السيناريو... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:13+0000
2023-11-12T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وشدد ستافريديس على أن لا أوكرانيا ولا الغرب يرغبون في مثل هذه النتيجة، ولكن هذا إجراء ضروري، لأنه كلما انتهى الصراع في وقت أسرع، كلما تمكنت الدولة من البدء في التعافي بشكل أسرع.وأضاف لصحيفة "بلومبيرغ": "تحول هجوم الربيع والصيف في كييف إلى طريق مسدود، حتى طائرات "إف-16" الإضافية لن تغير الوضع جذريًا".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام. ويشعر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-تخسر-يا-ستيفن-1083068275.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري

08:13 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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صرّح الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تتبع السيناريو الكوري، وهو ما يعني اعتراف كييف على الأقل بخسارة الأراضي.

وقال ستافريديس: "سيكون من الضروري على الأرجح القبول، على الأقل مؤقتا، بأن شبه جزيرة القرم والجسر البري المؤدي إلى شبه الجزيرة تحت السيطرة الروسية".

وشدد ستافريديس على أن لا أوكرانيا ولا الغرب يرغبون في مثل هذه النتيجة، ولكن هذا إجراء ضروري، لأنه كلما انتهى الصراع في وقت أسرع، كلما تمكنت الدولة من البدء في التعافي بشكل أسرع.

وأشار إلى أن أوكرانيا الآن، مثل كوريا الجنوبية في الخمسينيات، لا يمكنها الاعتماد على النصر الكامل.

وأضاف لصحيفة "بلومبيرغ": "تحول هجوم الربيع والصيف في كييف إلى طريق مسدود، حتى طائرات "إف-16" الإضافية لن تغير الوضع جذريًا".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن
08:00 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام. ويشعر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
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