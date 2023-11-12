https://sputnikarabic.ae/20231112/القائد-السابق-لحلف-الناتو-نهاية-الصراع-الأوكراني-قد-تكون-مشابهة-للسيناريو-الكوري-1083068917.html
القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري
القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري
صرّح الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تتبع السيناريو... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:13+0000
2023-11-12T08:13+0000
2023-11-12T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وشدد ستافريديس على أن لا أوكرانيا ولا الغرب يرغبون في مثل هذه النتيجة، ولكن هذا إجراء ضروري، لأنه كلما انتهى الصراع في وقت أسرع، كلما تمكنت الدولة من البدء في التعافي بشكل أسرع.وأضاف لصحيفة "بلومبيرغ": "تحول هجوم الربيع والصيف في كييف إلى طريق مسدود، حتى طائرات "إف-16" الإضافية لن تغير الوضع جذريًا".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام. ويشعر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-تخسر-يا-ستيفن-1083068275.html
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روسيا, العالم
القائد السابق لحلف "الناتو": نهاية الصراع الأوكراني قد تكون مشابهة للسيناريو الكوري
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صرّح الأدميرال البحري الأمريكي المتقاعد والقائد العام السابق لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جيمس ستافريديس، أن نهاية الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تتبع السيناريو الكوري، وهو ما يعني اعتراف كييف على الأقل بخسارة الأراضي.
وقال ستافريديس: "سيكون من الضروري على الأرجح القبول، على الأقل مؤقتا، بأن شبه جزيرة القرم والجسر البري المؤدي إلى شبه الجزيرة تحت السيطرة الروسية".
وشدد ستافريديس على أن لا أوكرانيا ولا الغرب يرغبون في مثل هذه النتيجة، ولكن هذا إجراء ضروري، لأنه كلما انتهى الصراع في وقت أسرع، كلما تمكنت الدولة من البدء في التعافي بشكل أسرع.
وأشار إلى أن أوكرانيا الآن، مثل كوريا الجنوبية في الخمسينيات، لا يمكنها الاعتماد على النصر الكامل.
وأضاف لصحيفة "بلومبيرغ": "تحول هجوم الربيع والصيف في كييف إلى طريق مسدود، حتى طائرات "إف-16" الإضافية لن تغير الوضع جذريًا".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام. ويشعر المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، قد وصل إلى طريق مسدود. كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.