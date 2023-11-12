https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-عددا-كبيرا-من-مدرعات-الناتو-خلال-صد-5-هجمات-أوكرانية-فاشلة--عاجل-1083075373.html
القوات الروسية تدمر عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" خلال صد 5 هجمات أوكرانية فاشلة
القوات الروسية تدمر عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" خلال صد 5 هجمات أوكرانية فاشلة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 250 عسكريًا، ودمرت عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" على اتجاه... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:34+0000
2023-11-12T11:34+0000
2023-11-12T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وسلاح الطيران ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، خمس هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات مجموعة "الغرب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، هجومين للقوات الاوكرانية في منطقة زاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع من طراز "إم 777"، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر "دي 30".وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-أوكراني-في-نيكولاييف-1083075699.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" خلال صد 5 هجمات أوكرانية فاشلة
11:34 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 11:54 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية صدت 5 هجمات للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 250 عسكريًا، ودمرت عددا كبيرا من مدرعات "الناتو" على اتجاه دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "صدت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وسلاح الطيران ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، خمس هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق كورديوموفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه، نحو 250 جنديا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و3 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع من طراز "كراب"، ومدفع هاوتزر "إم 119" أمريكي الصنع و3 مدافع "دي 30"، ومدفع "دي 20".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت قوات مجموعة "الغرب"، والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، هجومين للقوات الاوكرانية في منطقة زاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير مدفع من طراز "إم 777"، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومدفعين هاوتزر "دي 30".
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت قوات مجموعة "المركز" الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 210 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.