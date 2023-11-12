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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-توجه-ضربة-قاسية-للواء-33-الميكانيكي-الأوكراني-في-رابوتينو-1083075444.html
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 33 الميكانيكي الأوكراني في رابوتينو
القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 33 الميكانيكي الأوكراني في رابوتينو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي وجّه ضربة قوية للواء الميكانيكي 33 في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وفقد العدو ما يصل إلى 55... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:33+0000
2023-11-12T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب إلى إلحاق أضرار نارية بتحشدات القوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي 33 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف: "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر "ميستا-بي".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231112/مسيرات-روسية-تستهدف-قوات-أوكرانية-متخفية-في-غابات-فيريميفسك-فيديو-1083071068.html
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روسيا

القوات الروسية توجه ضربة قاسية للواء 33 الميكانيكي الأوكراني في رابوتينو

11:33 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 11:41 GMT 12.11.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي وجّه ضربة قوية للواء الميكانيكي 33 في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وفقد العدو ما يصل إلى 55 جنديًا.
وقالت الدفاع الروسية: "في اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة القوات الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب إلى إلحاق أضرار نارية بتحشدات القوى العاملة ومعدات اللواء الميكانيكي 33 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير ما يصل إلى 55 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين.

وأضاف: "في اتجاه خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 جنديًا بين قتيل وجريح، ودبابة وثلاث شاحنات صغيرة ومدافع هاوتزر "ميستا-بي".

وأضاف البيان: "اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين من طراز "هيمارس"، تم إسقاط 42 طائرة دون طيار في عدة مناطق في خاركوف، وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه، ومقاطعة خيرسون".

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
09:28 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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