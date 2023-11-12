https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-إصابة-6-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-في-الجنوب-اللبناني-1083079098.html
بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف صواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:50+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، سماع دوي صافرات الإنذار في بعض بلدات الشمال الإسرائيلي، جراء تبادل إطلاق النار في المنطقة.وكان "حزب الله" قد أعلن، اليوم الأحد، أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".وذلك في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة بعد تعرّض موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان للقصف بصاروخ موجه.ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا عسكريًا أكد من خلاله سقوط صاروخ موجه من لبنان على بلدة "دوفيف" الحدودية وإصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-6-مستوطنين-بجروح-خطيرة-بعد-قصف-موقع-عسكري-قرب-الحدود-مع-لبنان-فيديو-1083074770.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله
بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
12:50 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 12:55 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف صواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.
وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.
وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، سماع دوي صافرات الإنذار في بعض بلدات الشمال الإسرائيلي، جراء تبادل إطلاق النار في المنطقة.
وكان "حزب الله"
قد أعلن، اليوم الأحد، أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.
وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
وذلك في الوقت الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة بعد تعرّض موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان للقصف بصاروخ موجه.
ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانًا عسكريًا أكد من خلاله سقوط صاروخ موجه من لبنان
على بلدة "دوفيف" الحدودية وإصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.