https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-نصف-قرن-أسطول-روسي-ضخم-معزز-بـقاتلات-غواصات-يصل-إلى-ميناء-جنوبي-آسيا-1083079930.html
بعد نصف قرن... أسطول روسي ضخم معزز بـ"قاتلات غواصات" يصل إلى ميناء جنوبي آسيا
بعد نصف قرن... أسطول روسي ضخم معزز بـ"قاتلات غواصات" يصل إلى ميناء جنوبي آسيا
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بقيام سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ التابعة للبحرية الروسية بالدخول إلى ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T13:43+0000
2023-11-12T13:43+0000
2023-11-12T14:27+0000
رصد عسكري
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وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أن سفينتين كبيرتين مضادتين للغواصات من طراز "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف"، والناقلة البحرية المتوسطة "بيشينغا"، تقوم بزيارة تاريخية إلى ميناء بنغلاديش.واستقبل بحارة البحرية البنغلاديشية زملاءهم الروس من على متن سفنهم أثناء رسو الكتيبة الروسية. وتستمر زيارة سفن أسطول المحيط الهادئ إلى ميناء بنغلاديش البحري حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.وفي 5 نوفمبر، شاركت السفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف" في المناورات البحرية الروسية الميانمارية الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-أوكراني-في-نيكولاييف-1083075699.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
بعد نصف قرن... أسطول روسي ضخم معزز بـ"قاتلات غواصات" يصل إلى ميناء جنوبي آسيا
13:43 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 14:27 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، بقيام سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ التابعة للبحرية الروسية بالدخول إلى ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش.
وذكرت قناة "زفيزدا" الروسية أن سفينتين كبيرتين مضادتين للغواصات من طراز "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف"، والناقلة البحرية المتوسطة "بيشينغا"، تقوم بزيارة تاريخية إلى ميناء بنغلاديش.
وصرح السفير الروسي لدى بنغلاديش، ألكسندر مانتيتسكي، أنه منذ نصف قرن دخلت السفن السوفيتية ميناء شيتاغونغ من أجل القيام بعملية فريدة من نوعها بهدف تطهير الميناء البحري وإزالة الألغام منه، وميناء شيتاغونغ هو البوابة البحرية الرئيسية لبنغلاديش.
واستقبل بحارة البحرية البنغلاديشية زملاءهم الروس من على متن سفنهم أثناء رسو الكتيبة الروسية. وتستمر زيارة سفن أسطول المحيط الهادئ إلى ميناء بنغلاديش البحري حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي 5 نوفمبر، شاركت السفينتان الكبيرتان المضادتان للغواصات "أدميرال تريبوتس" و"أدميرال بانتيليف" في المناورات البحرية الروسية الميانمارية الأولى.