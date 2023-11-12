https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-يستهدف-قوة-لوجستية-للجيش-الإسرائيلي-بعد-نصبه-أجهزة-تجسس-قرب-ثكنة-دوفيف--1083076964.html
"حزب الله" يستهدف قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي بعد نصبه أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف
"حزب الله" يستهدف قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي بعد نصبه أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:14+0000
2023-11-12T12:14+0000
2023-11-12T12:18+0000
لبنان
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طوفان الأقصى
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وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".و أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة بعد تعرّض موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان للقصف بصاروخ موجه.ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط صاروخ موجه من لبنان على بلدة "دوفيف" الحدودية وإصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/العفو-الدولية-تجمع-مليون-توقيع-بشأن-غزة-وتصف-ما-يحدث-بـوصمة-عار-في-جبين-الإنسانية-1083074034.html
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لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى
لبنان, العالم العربي, طوفان الأقصى
"حزب الله" يستهدف قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي بعد نصبه أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف
12:14 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 12:18 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.
وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
و أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة بعد تعرّض موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان للقصف بصاروخ موجه.
ونشر دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط صاروخ موجه من لبنان على بلدة "دوفيف" الحدودية وإصابة 6 إسرائيليين بجروح خطيرة.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.