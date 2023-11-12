حقيبة تدور في الفضاء حول كوكب الأرض يمكن رؤيتها... صور وفيديو
© Photo / unsplash/NASAالفضاء
© Photo / unsplash/NASA
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حقيبة تحتوي على أدوات فقدها رواد فضاء "ناسا" أثناء السير في الفضاء الخارجي تنجرف في مدار الأرض.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبح لدى مراقبي الفضاء جسم فضائي جديد لتوجيه أنظارهم إليه، وهو حقيبة من الأدوات تطفو الآن في الفضاء حول الأرض".
وأوضح المنشور أن الحقيبة فقدت من قبل رائدي الفضاء، ياسمين مقبلي، ولورال أوهارا، أثناء إصلاح محطة الفضاء الدولية في الفضاء الخارجي.
وبحسب المنشور، لاحظ علماء الفلك من مختلف أنحاء الأرض أن "القمر الصناعي" الجديد شديد السطو ع بحيث يمكن رؤيته بالمنظار.
Picture taken #fromspace onboard the @Space_Station by @JAXA_jp astronaut @Astro_Satoshi— Riccardo Rossi - IU4APB - @AstronautiCAST co-host (@RikyUnreal) November 7, 2023
EVA #89 lost tool bag ⚒️🛰️
cc @AstroJaws @lunarloral @AstroAnnimal#Expedition70 #ISS pic.twitter.com/LSMXL3aQ44
وبحسب الغارديان: "لتتبع الحقيبة، يحتاج المراقبون فقط إلى العثور على محطة الفضاء الدولية، والتي، وفقًا لوكالة "ناسا"، هي ثالث ألمع جسم في سماء الليل".
Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw— Dr Meganne Christian (@astro_meganne) November 5, 2023
وأشار المراقبون إلى أن الجسم سيبقى في مدار الأرض لعدة أشهر ثم يحترق عند عودته إلى الغلاف الجوي.