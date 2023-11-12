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https://sputnikarabic.ae/20231112/حقيبة-تدور-في-الفضاء-حول-كوكب-الأرض-يمكن-رؤيتها-صور-وفيديو--1083080898.html
حقيبة تدور في الفضاء حول كوكب الأرض يمكن رؤيتها... صور وفيديو
حقيبة تدور في الفضاء حول كوكب الأرض يمكن رؤيتها... صور وفيديو
أفادت وسائل إعلام غربية بأن حقيبة تحتوي على أدوات فقدها رواد فضاء "ناسا" أثناء السير في الفضاء الخارجي تنجرف في مدار الأرض. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T14:15+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبح لدى مراقبي الفضاء جسم فضائي جديد لتوجيه أنظارهم إليه، وهو حقيبة من الأدوات تطفو الآن في الفضاء حول الأرض".وبحسب المنشور، لاحظ علماء الفلك من مختلف أنحاء الأرض أن "القمر الصناعي" الجديد شديد السطو ع بحيث يمكن رؤيته بالمنظار.وبحسب الغارديان: "لتتبع الحقيبة، يحتاج المراقبون فقط إلى العثور على محطة الفضاء الدولية، والتي، وفقًا لوكالة "ناسا"، هي ثالث ألمع جسم في سماء الليل".وأشار المراقبون إلى أن الجسم سيبقى في مدار الأرض لعدة أشهر ثم يحترق عند عودته إلى الغلاف الجوي.
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منوعات
منوعات

حقيبة تدور في الفضاء حول كوكب الأرض يمكن رؤيتها... صور وفيديو

14:15 GMT 12.11.2023
© Photo / unsplash/NASAالفضاء
الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / unsplash/NASA
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن حقيبة تحتوي على أدوات فقدها رواد فضاء "ناسا" أثناء السير في الفضاء الخارجي تنجرف في مدار الأرض.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "أصبح لدى مراقبي الفضاء جسم فضائي جديد لتوجيه أنظارهم إليه، وهو حقيبة من الأدوات تطفو الآن في الفضاء حول الأرض".

وأوضح المنشور أن الحقيبة فقدت من قبل رائدي الفضاء، ياسمين مقبلي، ولورال أوهارا، أثناء إصلاح محطة الفضاء الدولية في الفضاء الخارجي.

وبحسب المنشور، لاحظ علماء الفلك من مختلف أنحاء الأرض أن "القمر الصناعي" الجديد شديد السطو ع بحيث يمكن رؤيته بالمنظار.
وبحسب الغارديان: "لتتبع الحقيبة، يحتاج المراقبون فقط إلى العثور على محطة الفضاء الدولية، والتي، وفقًا لوكالة "ناسا"، هي ثالث ألمع جسم في سماء الليل".
وأشار المراقبون إلى أن الجسم سيبقى في مدار الأرض لعدة أشهر ثم يحترق عند عودته إلى الغلاف الجوي.
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