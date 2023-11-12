https://sputnikarabic.ae/20231112/خبير-عسكري-يكشف-وضع-أوكرانيا-المستقبلي-1083067118.html
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، خلال مقابلة صحفية، أن روسيا قد تحرر خمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وذلك في إطارالعملية العسكرية الروسية الخاصة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:17+0000
2023-11-12T07:17+0000
2023-11-12T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر، خلال مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ: "نحن نتحدث عن تمديد العملية العسكرية الخاصة حتى عام 2025، وعن بناء القوات المسلحة الروسية، بحيث يكون لديها ما يكفي من الموارد لإكمال مهمة تحرير خمس مقاطعات أخرى".وتابع ريتر بالقول: "والآن بدأنا نرى الهدف النهائي"، مضيفا: "إذا كنتم ترغبون في مواصلة هذا الصراع فسيتم مواصلته وعندما ينتهي، لن تكون خمس مقاطعات أخرى جزءا من أوكرانيا".ووفقا له، لا يزال لدى القيادة الأوكرانية الوقت لإنهاء الصراع بالدبلوماسية قبل تغيير الحدود.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/الاستخبارات-العسكرية-الإستونية-القوات-المسلحة-الروسية-تمتلك-زمام-المبادرة-في-أوكرانيا-1083023628.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
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كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، خلال مقابلة صحفية، أن روسيا قد تحرر خمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وذلك في إطارالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال ريتر، خلال مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ: "نحن نتحدث عن تمديد العملية العسكرية الخاصة حتى عام 2025، وعن بناء القوات المسلحة الروسية، بحيث يكون لديها ما يكفي من الموارد لإكمال مهمة تحرير خمس مقاطعات أخرى".
وتابع ريتر بالقول: "والآن بدأنا نرى الهدف النهائي"، مضيفا: "إذا كنتم ترغبون في مواصلة هذا الصراع فسيتم مواصلته وعندما ينتهي، لن تكون خمس مقاطعات أخرى جزءا من أوكرانيا".
ووفقا له، لا يزال لدى القيادة الأوكرانية الوقت لإنهاء الصراع بالدبلوماسية قبل تغيير الحدود.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).