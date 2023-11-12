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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/خبير-عسكري-يكشف-وضع-أوكرانيا-المستقبلي-1083067118.html
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي
كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، خلال مقابلة صحفية، أن روسيا قد تحرر خمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وذلك في إطارالعملية العسكرية الروسية الخاصة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T07:17+0000
2023-11-12T07:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر، خلال مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ: "نحن نتحدث عن تمديد العملية العسكرية الخاصة حتى عام 2025، وعن بناء القوات المسلحة الروسية، بحيث يكون لديها ما يكفي من الموارد لإكمال مهمة تحرير خمس مقاطعات أخرى".وتابع ريتر بالقول: "والآن بدأنا نرى الهدف النهائي"، مضيفا: "إذا كنتم ترغبون في مواصلة هذا الصراع فسيتم مواصلته وعندما ينتهي، لن تكون خمس مقاطعات أخرى جزءا من أوكرانيا".ووفقا له، لا يزال لدى القيادة الأوكرانية الوقت لإنهاء الصراع بالدبلوماسية قبل تغيير الحدود.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20231110/الاستخبارات-العسكرية-الإستونية-القوات-المسلحة-الروسية-تمتلك-زمام-المبادرة-في-أوكرانيا-1083023628.html
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روسيا

خبير عسكري يكشف وضع أوكرانيا المستقبلي

07:17 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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كشف ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، خلال مقابلة صحفية، أن روسيا قد تحرر خمس مقاطعات أخرى في أوكرانيا، وذلك في إطارالعملية العسكرية الروسية الخاصة.
وقال ريتر، خلال مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ: "نحن نتحدث عن تمديد العملية العسكرية الخاصة حتى عام 2025، وعن بناء القوات المسلحة الروسية، بحيث يكون لديها ما يكفي من الموارد لإكمال مهمة تحرير خمس مقاطعات أخرى".
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الاستخبارات العسكرية الإستونية: القوات المسلحة الروسية تمتلك زمام المبادرة في أوكرانيا
10 نوفمبر, 16:43 GMT
وتابع ريتر بالقول: "والآن بدأنا نرى الهدف النهائي"، مضيفا: "إذا كنتم ترغبون في مواصلة هذا الصراع فسيتم مواصلته وعندما ينتهي، لن تكون خمس مقاطعات أخرى جزءا من أوكرانيا".
ووفقا له، لا يزال لدى القيادة الأوكرانية الوقت لإنهاء الصراع بالدبلوماسية قبل تغيير الحدود.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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