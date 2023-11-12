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https://sputnikarabic.ae/20231112/رئيس-بلدية-إيلات-الوضع-في-المدينة-سيئ-ومئات-الشركات-أغلقت-والآلاف-عاطلون-عن-العمل-1083072958.html
رئيس بلدية "إيلات": الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل
رئيس بلدية "إيلات": الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل
قال رئيس بلدية "إيلات" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إيلي لانكري، إن الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات قد أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T10:06+0000
2023-11-12T10:06+0000
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حركة حماس
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الأخبار
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وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع لانكري، أوضح من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بمدينة "إيلات" رغم استيعابها لعشرات الآلاف من المستوطنين الفارين من مستوطناتهم في غلاف غزة أو الشمال الإسرائيلي.وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الكثير من الوزراء قد وعدوا مدينة "إيلات" بميزانيات بالملايين من الشواكل، ولكن لم تحصل المدينة إلا على 40 ألف شيكل، مضيفًا أن الحكومة ليست حاضرة في المشهد داخل المدينة نفسها.وأشار إيلي لانكري، رئيس بلدية "إيلات" الواقعة جنوبي إسرائيلي، على البحر الأحمر، إلى أن الوضع في المدينة ليس جيدا من الناحية الاقتصادية، وأن هناك المئات من الشركات مغلقة، منوها إلى وجود ما يزيد عن 2400 إسرائيلي عاطلون عن العمل.وفي سياق متصل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الجيش مستمر في حربه على قطاع غزة حتى النصر.ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال هاليفي خلال قيامه بطلعة جوية فوق قطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مهمة، وأن الجميع من خلفه حتى تحقيق النصر في غزة.وكان الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد أجرى اتصالا هاتفيا بقائد لواء "جولاني" الموجود في قطاع غزة، ملوحا له بعلم اللواء وعلم بلاده.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مستمرون-في-الحرب-على-غزة-حتى-النصر-1083071459.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-دعم-إسرائيل-قد-يضر-بمكانة-واشنطن-في-المنطقة-والعالم-1083070661.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

رئيس بلدية "إيلات": الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل

10:06 GMT 12.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayovالوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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قال رئيس بلدية "إيلات" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إيلي لانكري، إن الوضع في المدينة سيئ ومئات الشركات قد أغلقت والآلاف عاطلون عن العمل.
وأجرت إذاعة "ريشت بيت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، مقابلة مع لانكري، أوضح من خلالها أن الحكومة الإسرائيلية لم تهتم بمدينة "إيلات" رغم استيعابها لعشرات الآلاف من المستوطنين الفارين من مستوطناتهم في غلاف غزة أو الشمال الإسرائيلي.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن الكثير من الوزراء قد وعدوا مدينة "إيلات" بميزانيات بالملايين من الشواكل، ولكن لم تحصل المدينة إلا على 40 ألف شيكل، مضيفًا أن الحكومة ليست حاضرة في المشهد داخل المدينة نفسها.
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي: مستمرون في الحرب على غزة حتى النصر
09:41 GMT
وأشار إيلي لانكري، رئيس بلدية "إيلات" الواقعة جنوبي إسرائيلي، على البحر الأحمر، إلى أن الوضع في المدينة ليس جيدا من الناحية الاقتصادية، وأن هناك المئات من الشركات مغلقة، منوها إلى وجود ما يزيد عن 2400 إسرائيلي عاطلون عن العمل.
وفي سياق متصل، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأحد، إن الجيش مستمر في حربه على قطاع غزة حتى النصر.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال هاليفي خلال قيامه بطلعة جوية فوق قطاع غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعمل مهمة، وأن الجميع من خلفه حتى تحقيق النصر في غزة.
وكان الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، قد أجرى اتصالا هاتفيا بقائد لواء "جولاني" الموجود في قطاع غزة، ملوحا له بعلم اللواء وعلم بلاده.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
إعلام: دعم إسرائيل قد يضر بمكانة واشنطن في المنطقة والعالم
09:16 GMT
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، في السابع من الشهر الماضي، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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