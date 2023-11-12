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https://sputnikarabic.ae/20231112/روسيا-تطلق-إنتاج-سيارات-أوروس-الفاخرة-في-دولة-عربية-1083075889.html
روسيا تطلق إنتاج سيارات "أوروس" الفاخرة في دولة عربية
روسيا تطلق إنتاج سيارات "أوروس" الفاخرة في دولة عربية
صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بانطلاق عملية تجميع سيارات "أوروس" من طراز "سينات" و"كوميندانت" رباعية الدفع في دولة عربية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:49+0000
2023-11-12T11:49+0000
روسيا
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وأشار مانتوروف للصحفيين، أن عملية تجميع السيارات الروسية الفاخرة "أوروس" انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة أبوظبي الإماراتية، مضيفًا أنه من المخطط إنتاج سيارات من طراز "سينات" و"كوميندانت".وتابع بالقول: "يتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، حيث كان من المقرر في السابق أن يبدأ التجميع في عام 2024".وأوضح مانتوروف أن موقع الإنتاج يقع في أبوظبي، ولم يكشف المسؤول عن اسم الشريك، حيث من المخطط أيضًا افتتاح صالون لبيع وتخصيص سيارات أوروس في دولة الإمارات.وفي المستقبل، سيتم النظر في تسليم سيارات أوروس إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا لتوريد سيارات أوروس الروسية الفاخرة في هذه المنطقة.ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.
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روسيا

روسيا تطلق إنتاج سيارات "أوروس" الفاخرة في دولة عربية

11:49 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / Olga Maltsevaسيارة "أوروس" روسية الصنع
سيارة أوروس روسية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / Olga Maltseva
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صرّح وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بانطلاق عملية تجميع سيارات "أوروس" من طراز "سينات" و"كوميندانت" رباعية الدفع في دولة عربية.
وأشار مانتوروف للصحفيين، أن عملية تجميع السيارات الروسية الفاخرة "أوروس" انطلقت، اليوم الأحد، في مدينة أبوظبي الإماراتية، مضيفًا أنه من المخطط إنتاج سيارات من طراز "سينات" و"كوميندانت".
وتابع بالقول: "يتم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد، حيث كان من المقرر في السابق أن يبدأ التجميع في عام 2024".
وأوضح مانتوروف أن موقع الإنتاج يقع في أبوظبي، ولم يكشف المسؤول عن اسم الشريك، حيث من المخطط أيضًا افتتاح صالون لبيع وتخصيص سيارات أوروس في دولة الإمارات.
بدء الإنتاج التسلسلي لسيارات أوروس سينات في مصنع ألاباغا بجمهورية تتارستان، روسيا 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2021
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18 نوفمبر 2021, 07:37 GMT
وفي المستقبل، سيتم النظر في تسليم سيارات أوروس إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا لتوريد سيارات أوروس الروسية الفاخرة في هذه المنطقة.
ومشروع "أوروس" هو الاسم التسويقي لعدد من السيارات الفارهة لكبار المسؤولين، التي تتم صناعتها في روسيا وتشمل سيارات ليموزين وسيارات ميني وسيارات دفع رباعي.
وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا، لسنة 2021.
وحصلت السيارة على اللقب، بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ1 فبراير/ شباط، ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.
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