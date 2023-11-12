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https://sputnikarabic.ae/20231112/سلاح-الجو-الأردني-ينفذ-عملية-إنزال-جوي-في-غزة-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-صور-1083070307.html
سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع... صور
سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع... صور
أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني نفذت عملية إنزال في قطاع غزة للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:02+0000
2023-11-12T09:02+0000
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وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية عاجلة وتم إنزالها باستخدام "مظلات" لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.بدوره، أعلن الجيش الأردني في بيان، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعاون مع دولة الإمارات وقطر بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف من معاناة السكان في غزة.وأشار الجيش الأردني إلى أن المستشفى يستمر في أداء مهمته رغم التحديات الصعبة التي يواجهها نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن نجاح أفراد سلاح الجو الأردني في إنزال مساعدات طبية عاجلة في وقت متأخر من الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.وأكد الملك عبد الله على أهمية تقديم الدعم للمصابين والجرحى في ظل الحرب على غزة، معربًا عن استمرار دعم الأردن للفلسطينيين ووقوفهم إلى جانبهم.وفي تطور آخر، صرح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية أن عملية الإنزال الجوي التي قام بها سلاح الجو الأردني لتوصيل المساعدات إلى مستشفى في قطاع غزة تمت "بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".ولكن المسؤول الإسرائيلي، في الوقت نفسه، لم يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنسيق المتبعة في هذه العملية.يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي الجانب الأردني لهذه التصريحات.
https://sputnikarabic.ae/20231108/ملك-الأردن-الحلول-العسكرية-لن-تنهي-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082954336.html
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أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع... صور

09:02 GMT 12.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني نفذت عملية إنزال في قطاع غزة للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري.
وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية عاجلة وتم إنزالها باستخدام "مظلات" لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
بدوره، أعلن الجيش الأردني في بيان، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعاون مع دولة الإمارات وقطر بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف من معاناة السكان في غزة.
وأشار الجيش الأردني إلى أن المستشفى يستمر في أداء مهمته رغم التحديات الصعبة التي يواجهها نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن نجاح أفراد سلاح الجو الأردني في إنزال مساعدات طبية عاجلة في وقت متأخر من الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2023
ملك الأردن: الحلول العسكرية لن تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
8 نوفمبر, 15:57 GMT
وأكد الملك عبد الله على أهمية تقديم الدعم للمصابين والجرحى في ظل الحرب على غزة، معربًا عن استمرار دعم الأردن للفلسطينيين ووقوفهم إلى جانبهم.
وفي تطور آخر، صرح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية أن عملية الإنزال الجوي التي قام بها سلاح الجو الأردني لتوصيل المساعدات إلى مستشفى في قطاع غزة تمت "بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".
ولكن المسؤول الإسرائيلي، في الوقت نفسه، لم يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنسيق المتبعة في هذه العملية.
يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي الجانب الأردني لهذه التصريحات.
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