https://sputnikarabic.ae/20231112/سلاح-الجو-الأردني-ينفذ-عملية-إنزال-جوي-في-غزة-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-صور-1083070307.html

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع... صور

سلاح الجو الأردني ينفذ عملية إنزال جوي في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع... صور

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني نفذت عملية إنزال في قطاع غزة للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T09:02+0000

2023-11-12T09:02+0000

2023-11-12T09:02+0000

أخبار الأردن

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077226312_0:0:1824:1026_1920x0_80_0_0_fa83ab02e136285d328aaaf064b78c16.jpg

وحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، الطائرة كانت تحمل مساعدات طبية عاجلة وتم إنزالها باستخدام "مظلات" لصالح المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.بدوره، أعلن الجيش الأردني في بيان، أن هذه الخطوة جاءت في إطار التعاون مع دولة الإمارات وقطر بهدف تعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف من معاناة السكان في غزة.وأشار الجيش الأردني إلى أن المستشفى يستمر في أداء مهمته رغم التحديات الصعبة التي يواجهها نتيجة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. الملك عبد الله الثاني كان قد أعلن، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن نجاح أفراد سلاح الجو الأردني في إنزال مساعدات طبية عاجلة في وقت متأخر من الليل للمستشفى الميداني الأردني في غزة.وأكد الملك عبد الله على أهمية تقديم الدعم للمصابين والجرحى في ظل الحرب على غزة، معربًا عن استمرار دعم الأردن للفلسطينيين ووقوفهم إلى جانبهم.وفي تطور آخر، صرح مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام أمريكية أن عملية الإنزال الجوي التي قام بها سلاح الجو الأردني لتوصيل المساعدات إلى مستشفى في قطاع غزة تمت "بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".ولكن المسؤول الإسرائيلي، في الوقت نفسه، لم يقدم تفاصيل إضافية حول آلية التنسيق المتبعة في هذه العملية.يشار إلى أنه لم يتم تأكيد أو نفي الجانب الأردني لهذه التصريحات.

https://sputnikarabic.ae/20231108/ملك-الأردن-الحلول-العسكرية-لن-تنهي-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082954336.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الأردن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار