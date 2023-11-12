https://sputnikarabic.ae/20231112/سوليفان-واشنطن-تعارض-إعادة-احتلال-إسرائيل-لقطاع-غزة-1083083790.html
سوليفان: واشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة
سوليفان: واشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة
أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T15:45+0000
2023-11-12T15:45+0000
2023-11-12T15:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة ومباشرة... لا إعادة احتلال لغزة، ولا تهجير قسري للشعب الفلسطيني".وأضاف: "لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".وأشار سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة توحيد السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.وشدد على أن مستقبل القطاع سيكون متروكًا للشعب الفلسطيني وأن الولايات المتحدة ستدعم هذه العملية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/فنزويلا-إسرائيل-ترتكب-جرائم-حرب-وأعمال-بربرية-ضد-الفلسطينيين-1083076481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
سوليفان: واشنطن تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة
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أفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو تهجير السكان الفلسطينيين منه، أو تقليص مساحة القطاع.
وقال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة ومباشرة... لا إعادة احتلال لغزة، ولا تهجير قسري للشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لا يمكن أبدًا استخدام غزة كقاعدة للإرهاب في المستقبل، ولا ينبغي تقليص مساحة غزة".
وأشار سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، إلى أن الولايات المتحدة تريد إعادة توحيد السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
وشدد على أن مستقبل القطاع سيكون متروكًا للشعب الفلسطيني وأن الولايات المتحدة ستدعم هذه العملية".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.