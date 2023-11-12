https://sputnikarabic.ae/20231112/شاب-عربي-ينقذ-عائلة-من-الاحتراق-بتصرف-بطولي-فيديو-1083074553.html
شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو
شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو
أقدم شاب سعودي على تصرف بطولي، عندما أنقذ أطفالاً كانوا عالقين داخل منزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T11:14+0000
2023-11-12T11:14+0000
2023-11-12T11:14+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتظهر اللقطات الشاب وهو يكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج ومعه أطفال صغار، حيث كان الدخان يتصاعد بقوة من المنزل.وبحسب وسائل إعلام سعودية، تعرض الشاب بعد العمليات التي قام بها، لحالة من الاختناق وهو يرقد حاليًا في المستشفى وسط استقرار لحالته الصحية.وعلّق السعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات الشكر والفخر للتصرف البطولي الذي قام به الشاب، متمنيين له الشفاء العاجل.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو
تابعنا عبر
أقدم شاب سعودي على تصرف بطولي، عندما أنقذ أطفالاً كانوا عالقين داخل منزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة.
وتظهر اللقطات الشاب وهو يكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج ومعه أطفال صغار، حيث كان الدخان يتصاعد بقوة من المنزل.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تعرض الشاب بعد العمليات التي قام بها، لحالة من الاختناق وهو يرقد حاليًا في المستشفى وسط استقرار لحالته الصحية.
وعلّق السعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات الشكر والفخر للتصرف البطولي الذي قام به الشاب، متمنيين له الشفاء العاجل.