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https://sputnikarabic.ae/20231112/شاب-عربي-ينقذ-عائلة-من-الاحتراق-بتصرف-بطولي-فيديو-1083074553.html
شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو
شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو
أقدم شاب سعودي على تصرف بطولي، عندما أنقذ أطفالاً كانوا عالقين داخل منزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
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وتظهر اللقطات الشاب وهو يكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج ومعه أطفال صغار، حيث كان الدخان يتصاعد بقوة من المنزل.وبحسب وسائل إعلام سعودية، تعرض الشاب بعد العمليات التي قام بها، لحالة من الاختناق وهو يرقد حاليًا في المستشفى وسط استقرار لحالته الصحية.وعلّق السعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات الشكر والفخر للتصرف البطولي الذي قام به الشاب، متمنيين له الشفاء العاجل.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

شاب عربي ينقذ عائلة من الاحتراق بتصرف بطولي... فيديو

11:14 GMT 12.11.2023
© Photo / twitter/GoldenDoseمشهد متداول لرجل سعودي ينقذ عائلة من الاحتراق
مشهد متداول لرجل سعودي ينقذ عائلة من الاحتراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / twitter/GoldenDose
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أقدم شاب سعودي على تصرف بطولي، عندما أنقذ أطفالاً كانوا عالقين داخل منزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة.
وتظهر اللقطات الشاب وهو يكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج ومعه أطفال صغار، حيث كان الدخان يتصاعد بقوة من المنزل.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، تعرض الشاب بعد العمليات التي قام بها، لحالة من الاختناق وهو يرقد حاليًا في المستشفى وسط استقرار لحالته الصحية.
وعلّق السعوديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات الشكر والفخر للتصرف البطولي الذي قام به الشاب، متمنيين له الشفاء العاجل.
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