https://sputnikarabic.ae/20231112/ضابط-أمريكي-الغرب-يبحث-عن-طرق-للتخلص-من-زيلينسكي-وأوكرانيا-1083079650.html
ضابط أمريكي: الغرب يبحث عن طرق للتخلص من زيلينسكي وأوكرانيا
ضابط أمريكي: الغرب يبحث عن طرق للتخلص من زيلينسكي وأوكرانيا
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية تبحث بنشاط عن خيارات لرفض مساعدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأنها تدرك أنه... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T13:07+0000
2023-11-12T13:07+0000
2023-11-12T13:07+0000
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وكتب ريتر في مقال لـ"سبوتنيك": "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب الجماعي إيجاد طرق للتخلص من زيلينسكي وأوكرانيا".وأضاف أن الدول الغربية فشلت في تحقيق هذا الهدف، لذلك لم تعد بحاجة إلى زيلينسكي وأوكرانيا.وأشار ريتر إلى أن "روسيا لم تضعف نتيجة الصراع، بل على العكس من ذلك، أصبحت أقوى على جميع المستويات، الاقتصادية والعسكرية والسياسية".وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-يكشف-قيام-الاستخبارات-البريطانية-بتحديد-بديل-زيلينسكي-1083076750.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
ضابط أمريكي: الغرب يبحث عن طرق للتخلص من زيلينسكي وأوكرانيا
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أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية تبحث بنشاط عن خيارات لرفض مساعدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لأنها تدرك أنه خاسر في الصراع مع روسيا.
وكتب ريتر في مقال لـ"سبوتنيك": "في الأسابيع والأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب الجماعي إيجاد طرق للتخلص من زيلينسكي وأوكرانيا".
وشدد ريتر على أن أوكرانيا كانت دائمًا محل اهتمام الغرب فقط كأداة لإضعاف روسيا.
وأضاف أن الدول الغربية فشلت في تحقيق هذا الهدف، لذلك لم تعد بحاجة إلى زيلينسكي وأوكرانيا.
وأشار ريتر إلى أن "روسيا لم تضعف نتيجة الصراع، بل على العكس من ذلك، أصبحت أقوى على جميع المستويات، الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة وأوروبا تناقشان مع كييف إمكانية إجراء مفاوضات مع روسيا وما سيتعين عليها التضحية به من أجل السلام.
وبحسب شبكة "إن بي سي"، فإن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يشعرون بالقلق من أن الصراع، في رأيهم، وصل إلى طريق مسدود، كما أنهم غير متأكدين من قدرتهم على تقديم المزيد من المساعدة لكييف.