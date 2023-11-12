https://sputnikarabic.ae/20231112/ضربة-روسية-ضخمة-ودقيقة-تدمر-اللواء-22-الميكانيكي-الأوكراني-فيديو-1083072254.html
ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو
ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يتضمن لقطات لتدمير مجموعة من المسلحين الأوكرانيين في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:56+0000
2023-11-12T09:56+0000
2023-11-12T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأظهرت اللقطات المنشورة جنودا من مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" يقومون باستهداف قوة مشاة تابعة للواء الميكانيكي الثاني والعشرين بضربة دقيقة بصاروخ موجّه.وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.شاهد أيضا: مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديوشاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو
09:56 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يتضمن لقطات لتدمير مجموعة من المسلحين الأوكرانيين في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت اللقطات المنشورة جنودا من مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" يقومون باستهداف قوة مشاة تابعة للواء الميكانيكي الثاني والعشرين بضربة دقيقة بصاروخ موجّه.
وفي اليوم السابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة هجوم فاشلة قام بها مسلحون أوكرانيون في منطقة كليشيفكا، حيث صد المقاتلون الروس هجوما للعدو.
وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.