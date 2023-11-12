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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/ضربة-روسية-ضخمة-ودقيقة-تدمر-اللواء-22-الميكانيكي-الأوكراني-فيديو-1083072254.html
ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو
ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يتضمن لقطات لتدمير مجموعة من المسلحين الأوكرانيين في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:56+0000
2023-11-12T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأظهرت اللقطات المنشورة جنودا من مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" يقومون باستهداف قوة مشاة تابعة للواء الميكانيكي الثاني والعشرين بضربة دقيقة بصاروخ موجّه.وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.شاهد أيضا: مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديوشاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضربة روسية ضخمة ودقيقة تدمر اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني... فيديو

09:56 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 10:02 GMT 12.11.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationقوات تجمع "الجنوب" الروسية تستهدف بصاروخ موجه مجموعة مشاة من اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني المنفصل
قوات تجمع الجنوب الروسية تستهدف بصاروخ موجه مجموعة مشاة من اللواء 22 الميكانيكي الأوكراني المنفصل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يتضمن لقطات لتدمير مجموعة من المسلحين الأوكرانيين في منطقة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت اللقطات المنشورة جنودا من مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية "الجنوبية" يقومون باستهداف قوة مشاة تابعة للواء الميكانيكي الثاني والعشرين بضربة دقيقة بصاروخ موجّه.

وفي اليوم السابق، أبلغت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة هجوم فاشلة قام بها مسلحون أوكرانيون في منطقة كليشيفكا، حيث صد المقاتلون الروس هجوما للعدو.

وخسرت القوات الأوكرانية، منذ إطلاقها ما أسمته بـ"الهجوم المضاد" المزعوم، الكثير من قواتها البشرية، ودمرت القوات الروسية عددا كبيرا من المقاتلات الأوكرانية والدبابات التي أرسلها الغرب إلى نظام كييف، على رأسها "ليوبارد 2" الألمانية وعددا كبيرا من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى المدافع الذاتية الحركة.
شاهد أيضا: مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
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