https://sputnikarabic.ae/20231112/طائرة-تنفذ-رحلة-جوية-إلى-لا-مكان-مدتها-11-ساعة-1083079516.html
طائرة تنفذ "رحلة جوية إلى لا مكان" مدتها 11 ساعة
طائرة تنفذ "رحلة جوية إلى لا مكان" مدتها 11 ساعة
اضطرت شركة طيران نيوزيلندا إلى تنفيذ "رحلة إلى لا مكان" لمدة 11 ساعة تقل ركابا بعد أن تعرضت لعطل فني. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T13:06+0000
2023-11-12T13:06+0000
2023-11-12T13:39+0000
مجتمع
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_99d0f98b7460a59c935dedbced71ab12.jpg
أظهرت بيانات من موقع التتبع "FlightRadar24" أن الرحلة "NZ26" التي انطلقت من أوكلاند في نيوزلندا إلى شيكاغو في أمريكا حلقت لمدة أربع ساعات فقط من أصل رحلتها المقررة التي تستغرق 15 ساعة، يوم الأربعاء 8 نوفمبر، عندما تم اتخاذ قرار العودة، ليتم تغيير وجهتها.وبعد إقلاعها في حوالي الساعة 8.30 مساء، هبطت طائرة بوينغ 787 دريملاينر في نيوزيلندا في الساعة 7.30 صباح الخميس.وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنه تم تحويل الرحلة بسبب" المتطلبات الفنية" التي تحتاج إلى معالجة منوها إلى أن ذلك أدى إلى إلغاء الرحلة، وتفتيش الطائرة عند هبوطها. وأضاف: "تم الآن إعادة حجز جميع العملاء على الخدمة التالية. نشكر العملاء على صبرهم بينما نعمل بسرعة لإعادة الطائرة إلى العمل".وتشير عبارة "رحلة إلى لا مكان" إلى أي رحلة تنتهي بالهبوط في مطار المغادرة دون التوقف في مكان آخر.و خلال الوباء، تعرضت العديد من شركات الطيران لانتقادات من دعاة حماية البيئة لبيعها "رحلات جوية إلى لا مكان" حتى يتمكن المسافرون من الاستمتاع بتجربة الطيران دون مغادرة البلاد لتجنب القيود الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/استنفار-كبير-في-روما-بسبب-أسد-يمشي-الهوينا-فيديو-1083069400.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102595/39/1025953979_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_8b67b4c3113e5b099b2feb525b9ee3b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طائرة تنفذ "رحلة جوية إلى لا مكان" مدتها 11 ساعة
13:06 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
اضطرت شركة طيران نيوزيلندا إلى تنفيذ "رحلة إلى لا مكان" لمدة 11 ساعة تقل ركابا بعد أن تعرضت لعطل فني.
أظهرت بيانات من موقع التتبع "FlightRadar24" أن الرحلة "NZ26" التي انطلقت من أوكلاند في نيوزلندا إلى شيكاغو في أمريكا حلقت لمدة أربع ساعات فقط من أصل رحلتها المقررة التي تستغرق 15 ساعة، يوم الأربعاء 8 نوفمبر، عندما تم اتخاذ قرار العودة، ليتم تغيير وجهتها.
وبعد إقلاعها في حوالي الساعة 8.30 مساء، هبطت طائرة بوينغ 787 دريملاينر في نيوزيلندا في الساعة 7.30 صباح الخميس.
وقال المتحدث باسم شركة الطيران إنه تم تحويل الرحلة بسبب" المتطلبات الفنية" التي تحتاج إلى معالجة منوها إلى أن ذلك أدى إلى إلغاء الرحلة، وتفتيش الطائرة عند هبوطها.
وأضاف: "تم الآن إعادة حجز جميع العملاء على الخدمة التالية. نشكر العملاء على صبرهم بينما نعمل بسرعة لإعادة الطائرة إلى العمل".
وتشير عبارة "رحلة إلى لا مكان" إلى أي رحلة تنتهي بالهبوط في مطار المغادرة دون التوقف في مكان آخر.
و خلال الوباء، تعرضت العديد من شركات الطيران لانتقادات من دعاة حماية البيئة لبيعها "رحلات جوية إلى لا مكان" حتى يتمكن المسافرون من الاستمتاع بتجربة الطيران دون مغادرة البلاد لتجنب القيود الحدودية.