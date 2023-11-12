https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-تخسر-يا-ستيفن-1083068275.html

عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن

عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن

صرّح عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الوضع بالنسبة لأوكرانية في ساحة المعركة أسوأ من حالة الجمود، حيث تعاني البلاد من الهزيمة في الصراع... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T08:00+0000

2023-11-12T08:00+0000

2023-11-12T08:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماكغفرن، في مقابلة مع "ستيفن غاردنر": "الوضع أسوأ من الجمود. أوكرانيا تخسر يا ستيفن. إنه سر كبير".ووفقا له، فإن القوات الروسية تتفوق على الجيش الأوكراني من حيث القوة والعدد، حيث تم تدمير معظم القوات المسلحة الأوكرانية، عندما "أرسل فلاديمير زيلينسكي جنوده ليموتوا في أفخاخ مميتة".وأمضت القوات المسلحة الأوكرانية خمسة أشهر في محاولة الهجوم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه منذ 4 يونيو/ حزيران فقد العدو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة. وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بالفعل.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.

https://sputnikarabic.ae/20231111/صحيفة-أمريكية-حجج-زيلينسكي-لإلغاء-الانتخابات-في-بلاده-مجرد-هراء-1083034596.html

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