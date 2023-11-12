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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-تخسر-يا-ستيفن-1083068275.html
عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن
عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن
صرّح عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الوضع بالنسبة لأوكرانية في ساحة المعركة أسوأ من حالة الجمود، حيث تعاني البلاد من الهزيمة في الصراع... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T08:00+0000
2023-11-12T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماكغفرن، في مقابلة مع "ستيفن غاردنر": "الوضع أسوأ من الجمود. أوكرانيا تخسر يا ستيفن. إنه سر كبير".ووفقا له، فإن القوات الروسية تتفوق على الجيش الأوكراني من حيث القوة والعدد، حيث تم تدمير معظم القوات المسلحة الأوكرانية، عندما "أرسل فلاديمير زيلينسكي جنوده ليموتوا في أفخاخ مميتة".وأمضت القوات المسلحة الأوكرانية خمسة أشهر في محاولة الهجوم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه منذ 4 يونيو/ حزيران فقد العدو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة. وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بالفعل.يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20231111/صحيفة-أمريكية-حجج-زيلينسكي-لإلغاء-الانتخابات-في-بلاده-مجرد-هراء-1083034596.html
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روسيا

عميل استخبارات أمريكي: أوكرانيا تخسر يا ستيفن

08:00 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 12.11.2023)
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Libkos
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صرّح عميل وكالة المخابرات المركزية السابق، راي ماكغفرن، أن الوضع بالنسبة لأوكرانية في ساحة المعركة أسوأ من حالة الجمود، حيث تعاني البلاد من الهزيمة في الصراع مع روسيا.
وقال ماكغفرن، في مقابلة مع "ستيفن غاردنر": "الوضع أسوأ من الجمود. أوكرانيا تخسر يا ستيفن. إنه سر كبير".

وأضاف: "من الممكن أن يكون بايدن قد طُلب منه أن يقول إن روسيا تخسر، لكن هذا ليس صحيحا. ليست موسكو هي التي تخسر، بل كييف، والرعاة الغربيين".

ووفقا له، فإن القوات الروسية تتفوق على الجيش الأوكراني من حيث القوة والعدد، حيث تم تدمير معظم القوات المسلحة الأوكرانية، عندما "أرسل فلاديمير زيلينسكي جنوده ليموتوا في أفخاخ مميتة".

وأشار إلى أن جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية أصبحوا غير راغبين بشكل متزايد في إرسال جنودهم إلى موت لا معنى له على أيدي الجيش الروسي.

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أمس, 08:13 GMT
وأمضت القوات المسلحة الأوكرانية خمسة أشهر في محاولة الهجوم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إنه منذ 4 يونيو/ حزيران فقد العدو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة. وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بالفعل.
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
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