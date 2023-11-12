https://sputnikarabic.ae/20231112/عميل-يكشف-قيام-الاستخبارات-البريطانية-بتحديد-بديل-زيلينسكي-1083076750.html
عميل يكشف قيام الاستخبارات البريطانية بتحديد بديل زيلينسكي
عميل يكشف قيام الاستخبارات البريطانية بتحديد بديل زيلينسكي
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن أجهزة المخابرات البريطانية اختارت القائد العام للقوات الأوكرانية،... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:15+0000
2023-11-12T12:15+0000
2023-11-12T12:15+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "المخابرات البريطانية تدرك أن الممثل الكوميدي الصغير زيلينسكي لم يعد مفيدًا، وأنهم بحاجة إلى شخص مثل زالوجني ليلعب دورًا أكثر أهمية".وختم جونسون: "إنهم يخبرون زيلينسكي أن وقته قد انتهى".يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".
https://sputnikarabic.ae/20231112/القوات-الروسية-تدمر-عددا-كبيرا-من-مدرعات-الناتو-خلال-صد-5-هجمات-أوكرانية-فاشلة--عاجل-1083075373.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
عميل يكشف قيام الاستخبارات البريطانية بتحديد بديل زيلينسكي
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن أجهزة المخابرات البريطانية اختارت القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، خلفا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي.
وقال خلال مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "المخابرات البريطانية تدرك أن الممثل الكوميدي الصغير زيلينسكي لم يعد مفيدًا، وأنهم بحاجة إلى شخص مثل زالوجني ليلعب دورًا أكثر أهمية".
ووفقا له، فقد سُمح لأجهزة المخابرات الأجنبية بإيجاد بديل للزعيم الأوكراني، لأن الصراع مع روسيا كان فاشلاً بالنسبة لهم، ويرفض زيلينسكي الدخول في أي مفاوضات مع موسكو. إنهم يأملون أن يصبح زالوجني بديلاً مناسبًا وأن يتوصل إلى تسوية مع القيادة الروسية في المستقبل.
وختم جونسون: "إنهم يخبرون زيلينسكي أن وقته قد انتهى".
يذكر أن قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف هذا الأسبوع، في مقال نشرته مجلة "إيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، وأشار إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
ورد الكرملين، قائلًا: "كلما أسرعت كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع".