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https://sputnikarabic.ae/20231112/فرسان-روسيا-يشاركون-في-معرض-دبي-للطيران-1083077461.html
"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران
"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:22+0000
2023-11-12T12:22+0000
روسيا
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وقال مانتروف في هذا الصدد، إن الفريق الروسي يعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدا.وأضاف الوزير أن فريق "الفرسان الروس" وصلوا إلى هنا ويستعدون للعروض الجوية.وتابع مانتوروف بالقول: "سيتم إشراك طائرات "إيل-76" ومروحيات "كا-52" و"آنسات" ومي"171-أ3".
https://sputnikarabic.ae/20211115/الفرسان-الروس-يفتتحون-معرض-دبي-للطيران-1050707414.html
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"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران

12:22 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورفرقة الطيران البهلواني "الفرسان الروس"
فرقة الطيران البهلواني الفرسان الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال مانتروف في هذا الصدد، إن الفريق الروسي يعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدا.
فرقة الاستعراض الجوي الفرسان الروس، خلال معرض دبي للطيران 2021 في دبي، الإمارات، 14 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2021
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"الفرسان الروس" يفتتحون معرض دبي للطيران
15 نوفمبر 2021, 09:16 GMT
وأضاف الوزير أن فريق "الفرسان الروس" وصلوا إلى هنا ويستعدون للعروض الجوية.
وتابع مانتوروف بالقول: "سيتم إشراك طائرات "إيل-76" ومروحيات "كا-52" و"آنسات" ومي"171-أ3".
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