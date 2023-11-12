https://sputnikarabic.ae/20231112/فرسان-روسيا-يشاركون-في-معرض-دبي-للطيران-1083077461.html
"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران
"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:22+0000
2023-11-12T12:22+0000
2023-11-12T12:22+0000
روسيا
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وقال مانتروف في هذا الصدد، إن الفريق الروسي يعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدا.وأضاف الوزير أن فريق "الفرسان الروس" وصلوا إلى هنا ويستعدون للعروض الجوية.وتابع مانتوروف بالقول: "سيتم إشراك طائرات "إيل-76" ومروحيات "كا-52" و"آنسات" ومي"171-أ3".
https://sputnikarabic.ae/20211115/الفرسان-الروس-يفتتحون-معرض-دبي-للطيران-1050707414.html
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روسيا
"فرسان روسيا" يشاركون في معرض دبي للطيران
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن فريق الفرسان الروس للاستعراضات الجوية سيشارك في العروض الجوية في معرض دبي للطيران، مضيفًا أن الفريق وصل إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقال مانتروف في هذا الصدد، إن الفريق الروسي يعتزم المشاركة في معرض دبي للطيران الذي ينطلق غدا.
15 نوفمبر 2021, 09:16 GMT
وأضاف الوزير أن فريق "الفرسان الروس" وصلوا إلى هنا ويستعدون للعروض الجوية.
وتابع مانتوروف بالقول: "سيتم إشراك طائرات "إيل-76" ومروحيات "كا-52" و"آنسات" ومي"171-أ3".