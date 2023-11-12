https://sputnikarabic.ae/20231112/قناة-إسرائيلية-هل-يخطط-الجيش-الإسرائيلي-للحرب-ضد-حزب-الله-اللبناني؟-1083085595.html

قناة إسرائيلية: هل يخطط الجيش الإسرائيلي للحرب ضد "حزب الله" اللبناني؟

قناة إسرائيلية: هل يخطط الجيش الإسرائيلي للحرب ضد "حزب الله" اللبناني؟

تساءلت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مدى تخطيط الجيش الإسرائيلي للحرب ضد "حزب الله" اللبناني. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T16:23+0000

2023-11-12T16:23+0000

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وأفادت القناة "الـ 14" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب" سيعقد اجتماعا مهما في وقت لاحق من اليوم.وأشارت القناة في تقرير مصور لها إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيعقد اجتماعا اليوم ولا يعرف إذا ما كان يخطط للحرب في الشمال أيضا، أم لا؟وجاءت أسئلة القناة الإسرائيلية بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، "إصابة 7 من جنوده إثر قصف استهدف موقع المنارة على الحدود مع لبنان"، حيث ذكر الجيش في بيان له، أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي"، منوهًا بأنه "تم رصد في الساعة الأخيرة إطلاق نحو 15 قذيفة من لبنان نحو إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية أربعة منها".وأكد البيان أن "قوات جيش الدفاع تقوم بقصف مصادر إطلاق النار داخل لبنان بالمدفعية".وبالتوازي مع ذلك، أعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي بعدها مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف بصواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-إصابة-6-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-في-الجنوب-اللبناني-1083079098.html

https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يدعو-لقتل-كل-من-يدعم-حماس-ولو-بـتوزيع-الحلوى-1083080207.html

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