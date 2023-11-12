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بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
https://sputnikarabic.ae/20231112/لحظة-استهداف-صاروخ-لـحزب-الله-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-موقع-العاصي-فيديو-1083078874.html
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي، مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:46+0000
2023-11-12T13:05+0000
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ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الصاروخ نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".‏ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-إصابة-6-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-في-الجنوب-اللبناني-1083079098.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-يستهدف-قوة-لوجستية-للجيش-الإسرائيلي-بعد-نصبه-أجهزة-تجسس-قرب-ثكنة-دوفيف--1083076964.html
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لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو

12:46 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 12.11.2023)
© Photo / t.me/mmirlebمشاهد نشرها "حزب الله" لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية
مشاهد نشرها حزب الله لاستهداف تجمع للقوات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Photo / t.me/mmirleb
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نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي، مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الصاروخ نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
12:50 GMT
وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".‏
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
"حزب الله" يستهدف قوة لوجستية للجيش الإسرائيلي بعد نصبه أجهزة تجسس قرب ثكنة دوفيف
12:14 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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