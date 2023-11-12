https://sputnikarabic.ae/20231112/لحظة-استهداف-صاروخ-لـحزب-الله-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-موقع-العاصي-فيديو-1083078874.html
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي، مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:46+0000
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ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الصاروخ نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231112/بعد-إصابة-6-إسرائيليين-بجروح-خطيرة-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-أهدافا-في-الجنوب-اللبناني-1083079098.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/حزب-الله-يستهدف-قوة-لوجستية-للجيش-الإسرائيلي-بعد-نصبه-أجهزة-تجسس-قرب-ثكنة-دوفيف--1083076964.html
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لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
لبنان, اسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
لحظة استهداف صاروخ لـ"حزب الله" تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع العاصي... فيديو
12:46 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 13:05 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف تموضع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع العاصي، مقابل بلدة ميس الجبل عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.
ويظهر في الفيديو لحظة استهداف الصاروخ نقطة محددة وانفجار النقطة وتطاير الشظايا في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن "حزب الله" أنه تم استهداف قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف.
وقال "حزب الله" في بيان على "تلغرام": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:25) من يوم الأحد 12-11-2023 باستهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف، وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.