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https://sputnikarabic.ae/20231112/مجلس-الأمن-الروسي-أوروبا-تغلي--1083083103.html
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تغلي
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تغلي
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوروبا تغلي، ومئات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على الدعم الغربي لأعمال العنف في غزة. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "أوروبا تغلي، مئات الآلاف من الناس ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على الدعم الغربي للعنف في غزة. وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط، ينشر بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في حلف شمال الأطلسي بعناية أفكارًا جديدة حول أوكرانيا. مثل، نحن بحاجة إلى قبولها (أوكرانيا) في التحالف، ولكن دون شبه جزيرة القرم ودونباس. لذلك، فإن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد تابعة لأوكرانيا في فهمهم".وأشار ميدفيديف إلى أن "هذا الإقرار ليش سيئا، ولكن من المهم المضي قدما. والاعتراف بأن أوديسا ونيكولاييف وكييف وكل شيء آخر تقريبًا ليس أوكرانيا على الإطلاق".وتابع: "بعد ذلك، هناك ثلاث خطوات للاعتراف بالواقع وهي الاعتراف بأن زيلينسكي، الذي لا يقدم على إعلان انتخابات، ليس رئيسًا، وإنما يتفرّد بالسلطة، وأن اللغة الأوكرانية إنما هي خليط من الكلمات الروسية والأوكرانية، وأن أوكرانيا هي عبارة عن مناطق مجمعة بشكل مصطنع".
https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-غربي-أوكرانيا-فقدت-معدات-عسكرية-باهظة-الثمن--1083082229.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

مجلس الأمن الروسي: أوروبا تغلي

15:37 GMT 12.11.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن أوروبا تغلي، ومئات الآلاف يتظاهرون احتجاجا على الدعم الغربي لأعمال العنف في غزة.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "أوروبا تغلي، مئات الآلاف من الناس ينزلون إلى الشوارع للاحتجاج على الدعم الغربي للعنف في غزة. وتحت ستار إراقة الدماء في الشرق الأوسط، ينشر بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في حلف شمال الأطلسي بعناية أفكارًا جديدة حول أوكرانيا. مثل، نحن بحاجة إلى قبولها (أوكرانيا) في التحالف، ولكن دون شبه جزيرة القرم ودونباس. لذلك، فإن هذه المناطق بالتأكيد لم تعد تابعة لأوكرانيا في فهمهم".
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وأشار ميدفيديف إلى أن "هذا الإقرار ليش سيئا، ولكن من المهم المضي قدما. والاعتراف بأن أوديسا ونيكولاييف وكييف وكل شيء آخر تقريبًا ليس أوكرانيا على الإطلاق".
وتابع: "بعد ذلك، هناك ثلاث خطوات للاعتراف بالواقع وهي الاعتراف بأن زيلينسكي، الذي لا يقدم على إعلان انتخابات، ليس رئيسًا، وإنما يتفرّد بالسلطة، وأن اللغة الأوكرانية إنما هي خليط من الكلمات الروسية والأوكرانية، وأن أوكرانيا هي عبارة عن مناطق مجمعة بشكل مصطنع".
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