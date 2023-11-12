https://sputnikarabic.ae/20231112/مديرية-الحرس-البلدي-في-الجبل-الأخضر-شمال-شرقي-ليبيا-تحذر-من-انتشار-مرض-الجلد-العقدي-1083090747.html
مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا تحذر من انتشار مرض الجلد العقدي
مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا تحذر من انتشار مرض الجلد العقدي
حذرت مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر، من "انتشار مرض الجلد العقدي حفاظا على الصحة العامة". 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T17:51+0000
2023-11-12T17:51+0000
2023-11-12T17:51+0000
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وكثفت دوريات الحرس البلدي حملاتها بخصوص إغلاق الأسواق الشعبية في المنطقة، ومنعت بيع الأبقار وذبحها داخل المذابح بصفة مؤقت، وذلك في بيان رسمي حصلت سبوتنيك على نسخة منه.وأكد المقدم خالد العطار، مسؤول في مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن ذلك جاء بسبب "ورود إشارة مستعجلة من إدارات الصحة الحيوانية ومكاتب الزراعة في بلديات شحات، المرج، والبيضاء في منطقة الجبل الأخضر بخصوص انتشار مرض "الجلد العقدى" بين الأبقار".كما أكد أنه "تم العثور على عدد اثنان من الأبقار في مدينة شحات وخمسة عشر بقرة في مدينة البيضاء وعشرة أبقار في مدينة المرج".وأفاد العطار بأنه "تم إعلان حالة الطوارئ لأن هذا المرض سريع الانتشار بين الأبقار"، موضحا أنه "لا يسبب أضرارا بسبب مخالطة الإنسان لهذه الحيوانات، ولكن الضرر يكمن في تناول اللحوم أو شرب ألبان الأبقار المُصابة، وأن الإصابة عند الإنسان تكون بارتفاع الحرارة والإسهال الشديد وفقدان الشهية للأكل لفترات طويلة".وشدد على أن "المديرية قامت بمنع بيع الأبقار حاليا لمدة أسبوعين وهي مدة حضانة المرض"، مؤكدا أنه "تم منع ذبح الأبقار داخل المذابح".ولمكافحة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بسبب هذه المشكلة، أفاد العطار بأنه "تم الاتفاق مع إدارة الإصحاح البيئي في البلديات على أن يكون هناك أختام على لحوم الأبقار بعد الذبح للتأكد من صحتها وبأنها ذُبحت في الأماكن المخصصة لها والمرخص بها".وأوضح أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبوابات بمنع نقل الأبقار بين المدن والمناطق حتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر".
https://sputnikarabic.ae/20171120/حقيقة-أسواق-الرقيق-ليبيا-1027672651.html
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أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا تحذر من انتشار مرض الجلد العقدي
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حذرت مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر، من "انتشار مرض الجلد العقدي حفاظا على الصحة العامة".
وكثفت دوريات الحرس البلدي حملاتها بخصوص إغلاق الأسواق الشعبية في المنطقة، ومنعت بيع الأبقار وذبحها داخل المذابح بصفة مؤقت، وذلك في بيان رسمي حصلت سبوتنيك
على نسخة منه.
وأكد المقدم خالد العطار، مسؤول في مديرية الحرس البلدي في الجبل الأخضر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن ذلك جاء بسبب "ورود إشارة مستعجلة من إدارات الصحة الحيوانية ومكاتب الزراعة في بلديات شحات، المرج، والبيضاء في منطقة الجبل الأخضر بخصوص انتشار مرض "الجلد العقدى" بين الأبقار".
20 نوفمبر 2017, 14:41 GMT
كما أكد أنه "تم العثور على عدد اثنان من الأبقار في مدينة شحات وخمسة عشر بقرة في مدينة البيضاء وعشرة أبقار في مدينة المرج".
وأفاد العطار بأنه "تم إعلان حالة الطوارئ لأن هذا المرض سريع الانتشار بين الأبقار"، موضحا أنه "لا يسبب أضرارا بسبب مخالطة الإنسان لهذه الحيوانات، ولكن الضرر يكمن في تناول اللحوم أو شرب ألبان الأبقار المُصابة، وأن الإصابة عند الإنسان تكون بارتفاع الحرارة والإسهال الشديد وفقدان الشهية للأكل لفترات طويلة".
وشدد على أن "المديرية قامت بمنع بيع الأبقار حاليا لمدة أسبوعين وهي مدة حضانة المرض"، مؤكدا أنه "تم منع ذبح الأبقار داخل المذابح".
ولمكافحة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم بسبب هذه المشكلة، أفاد العطار بأنه "تم الاتفاق مع إدارة الإصحاح البيئي في البلديات على أن يكون هناك أختام على لحوم الأبقار بعد الذبح للتأكد من صحتها وبأنها ذُبحت في الأماكن المخصصة لها والمرخص بها".
وأوضح أنه "تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالبوابات بمنع نقل الأبقار بين المدن والمناطق حتى لا تنتشر العدوى بشكل أكبر".