https://sputnikarabic.ae/20231112/مسيرات-روسية-تستهدف-قوات-أوكرانية-متخفية-في-غابات-فيريميفسك-فيديو-1083071068.html
مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
تمكنت القوات الروسية من القضاء على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم. 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:28+0000
2023-11-12T09:28+0000
2023-11-12T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
نادي الفيديو
روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر توجيه ضربات مباشرة للمسلحين الأوكرانيين المختبئين بين الأشجار بواسطة طائرات دون طيار، في منطقة فيريميفسك في زابوروجيه.وبحسب المقطع المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بإلقاء القنابل على الجنود الأوكرانيين المتحصنين والمختبئين بين الأشجار.وأضافت الدفاع الروسية: "من المستحيل الاختباء. يواصل مشغلو الطائرات دون طيار تدمير مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع فيريميفسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
رصد عسكري, نادي الفيديو, روسيا
مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
09:28 GMT 12.11.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 12.11.2023) تابعنا عبر
تمكنت القوات الروسية من القضاء على المسلحين الأوكرانيين في أوكارهم.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر توجيه ضربات مباشرة للمسلحين الأوكرانيين المختبئين بين الأشجار بواسطة طائرات دون طيار، في منطقة فيريميفسك في زابوروجيه.
وبحسب المقطع المنشور، يقوم مشغلو الطائرات دون طيار بإلقاء القنابل على الجنود الأوكرانيين المتحصنين والمختبئين بين الأشجار.
وأضافت الدفاع الروسية: "من المستحيل الاختباء. يواصل مشغلو الطائرات دون طيار تدمير مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية في قطاع فيريميفسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.