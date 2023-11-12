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https://sputnikarabic.ae/20231112/مقتدى-الصدر-يضع-10-مقترحات-للقمة-العربية-الإسلامية-الاستثنائية-في-الرياض-1083070855.html
مقتدى الصدر يضع 10 مقترحات للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض
مقتدى الصدر يضع 10 مقترحات للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض
حدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، 10 مقترحات لقرارات لاحقة قد صدرها الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T09:39+0000
2023-11-12T09:39+0000
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وكتب عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن من بين هذه المقترحات:‏1) "‏إعلان حالة التأهب للجيوش الإسلامية والعربية، فإن سقطت غزة والمقاومة، فإن ذلك سيكون نهاية لآخرين لا سمح الله".‏‏2) "مقاطعة اقتصادية شاملة للعدو الصهيوني".‏‎‏3) "وقف ضخ النفط المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني إن وُجد".‏‎‏4) "غلق السفارات الإسرائيلية وتجريم التطبيع لكل الدول العربية والإسلامية".‏‎‏5) "إيصال المساعدات الطبية والحياتية إلى غزة رغمًا عن أنف الصهاينة".‏‎‏6) "تهديد شديد اللهجة ضد الدول الداعمة للكيان الصهيوني وبالخصوص إلى أمريكا الداعم الأكبر، من خلال التهديد بغلق قواعدها ‏العسكرية في البلدان الإسلامية والعربية".‏‎‏7) "إيقاف الأصوات الرسمية وغير الرسمية التي تدعم الكيان الصهيوني في بلداننا، من خلال معاقبتهم تحت طائلة القانون المتداول ‏في كل دولة".‏‎‏8) "مطالبة الشعوب الإسلامية والعربية بالتظاهر في وقت واحد من أجل غزة، وعدم السماع لمن يحرم ذلك ظلما وعدوانا".‏‎‏9) "دعم المقاومة الفلسطينية في ملف التفاوض بخصوص الأسرى الفلسطينيين من أطفال ونساء وغيرهم من الذين يقبعون في ‏سجون الاحتلال الصهيوني منذ أعوام بل مطلقا".‏‎‏10) "محاولة تجريم الكيان الصهيوني بكون كبيرهم (النتن) مجرم حرب"، وفقا للصدر.‏ وأثنى مقتدى الصدر في تغريدته، على ما أصدرته الدول الإسلامية والعربية في اجتماعها، أمس السبت، من "إدانة واستنكار لأفعال ‏الصهاينة الإرهابيين ضد فلسطين العروبة، وكذلك مطالبتها بفك الحصار وعدم المعاقبة الجماعية ضد المدنيين".‏كما أعرب عن أمله "من القادة الإسلاميين والعرب، أن تكون هذه هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة، وأن يبقوا اجتماعهم مفتوحًا ‏وجاريًا باستمرار الإرهاب الصهيوني ضد فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا".‏وشهدت الرياض، في وقت سابق من أمس السبت، انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/البيان-الختامي-للقمة-العربية-الإسلامية-يطالب-بكسر-الحصار-على-غزة-وفرض-إدخال-قوافل-المساعدات-1083052749.html
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طوفان الأقصى, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
طوفان الأقصى, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

مقتدى الصدر يضع 10 مقترحات للقمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض

09:39 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABI
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حدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، 10 مقترحات لقرارات لاحقة قد صدرها الرؤساء المشاركين في القمة العربية الإسلامية غير العادية، المنعقدة في العاصمة ‏السعودية الرياض، لبحث تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي عليه.
وكتب عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا) أن من بين هذه المقترحات:
‏1) "‏إعلان حالة التأهب للجيوش الإسلامية والعربية، فإن سقطت غزة والمقاومة، فإن ذلك سيكون نهاية لآخرين لا سمح الله".‏
‏2) "مقاطعة اقتصادية شاملة للعدو الصهيوني".
‏‎‏3) "وقف ضخ النفط المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني إن وُجد".
‏‎‏4) "غلق السفارات الإسرائيلية وتجريم التطبيع لكل الدول العربية والإسلامية".
‏‎‏5) "إيصال المساعدات الطبية والحياتية إلى غزة رغمًا عن أنف الصهاينة".
‏‎‏6) "تهديد شديد اللهجة ضد الدول الداعمة للكيان الصهيوني وبالخصوص إلى أمريكا الداعم الأكبر، من خلال التهديد بغلق قواعدها ‏العسكرية في البلدان الإسلامية والعربية".‏‎
‏7) "إيقاف الأصوات الرسمية وغير الرسمية التي تدعم الكيان الصهيوني في بلداننا، من خلال معاقبتهم تحت طائلة القانون المتداول ‏في كل دولة".
‏‎‏8) "مطالبة الشعوب الإسلامية والعربية بالتظاهر في وقت واحد من أجل غزة، وعدم السماع لمن يحرم ذلك ظلما وعدوانا".‏‎
‏9) "دعم المقاومة الفلسطينية في ملف التفاوض بخصوص الأسرى الفلسطينيين من أطفال ونساء وغيرهم من الذين يقبعون في ‏سجون الاحتلال الصهيوني منذ أعوام بل مطلقا".
‏‎‏10) "محاولة تجريم الكيان الصهيوني بكون كبيرهم (النتن) مجرم حرب"، وفقا للصدر.‏
وأثنى مقتدى الصدر في تغريدته، على ما أصدرته الدول الإسلامية والعربية في اجتماعها، أمس السبت، من "إدانة واستنكار لأفعال ‏الصهاينة الإرهابيين ضد فلسطين العروبة، وكذلك مطالبتها بفك الحصار وعدم المعاقبة الجماعية ضد المدنيين".
‏كما أعرب عن أمله "من القادة الإسلاميين والعرب، أن تكون هذه هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة، وأن يبقوا اجتماعهم مفتوحًا ‏وجاريًا باستمرار الإرهاب الصهيوني ضد فلسطين عمومًا وغزة خصوصًا".‏
وشهدت الرياض، في وقت سابق من أمس السبت، انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بحضور رؤساء وقادة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ووضع حد له.
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات
أمس, 16:20 GMT
وحضر القمة قادة عرب على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، بالإضافة إلى قادة من دول إسلامية، على رأسهم، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، وتضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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