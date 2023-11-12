https://sputnikarabic.ae/20231112/ميقاتي-نأمل-أن-تؤدي-الاتصالات-إلى-وقف-إسرائيل-إطلاق-النار-في-جنوب-لبنان-1083081818.html

ميقاتي: نأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان

ميقاتي: نأمل أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن "حزب الله، يتصرف بوطنية عالية وأنه مطمئن على عقلانيته". 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T14:35+0000

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وقال ميقاتي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن الحذر موجود، معربا عن أمله أن تؤدي الاتصالات إلى وقف إسرائيل إطلاق النار في جنوب لبنان.وأضاف: "لسنا هواة حرب ولن نقوم بأي خطوة لإشعال مزيد من الحروب في المنطقة"، مطالبا بوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، توجيه 3 ضربات إلى مواقع عسكرية إسرائيلية، خلال مدة لا تتجاوز ربع ساعة، بدأت من الساعة 14:15 حتى الساعة 14:30.يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمته لأهداف في الجنوب اللبناني، بعد استهداف صواريخ موجهة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 6 منهم بإصابات خطيرة.وذكرت صحيفة "معاريف"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا في الجنوب اللبناني، بدعوى أنها تأتي ردا على إطلاق صواريخ مضادة للدروع في وقت سابق من اليوم، على بلدة "دوفيف" الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/لحظة-استهداف-صاروخ-لـحزب-الله-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-موقع-العاصي-فيديو-1083078874.html

https://sputnikarabic.ae/20231112/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-6-مستوطنين-بجروح-خطيرة-بعد-قصف-موقع-عسكري-قرب-الحدود-مع-لبنان-فيديو-1083074770.html

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