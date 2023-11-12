https://sputnikarabic.ae/20231112/نتنياهو-لن-نقبل-بأي-هدنة-طويلة-قبل-الإفراج-عن-الأسرى-لدى-حماس-1083082599.html

نتنياهو: لن نقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

نتنياهو: لن نقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تقبل بأي هدنة طويلة قبل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، مشددا على "ضرورة أن يكون للجيش... 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T15:43+0000

2023-11-12T15:43+0000

2023-11-12T15:43+0000

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بنيامين نتنياهو

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وقال نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن "إسرائيل عرضت تقديم الوقود لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، لكنهم رفضوا".وأكد "ضرورة أن يختار الأهالي الفلسطينيون في غزة بين نزع السلاح والتطرف، أو الإرهاب"، مشيرا إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تعمل على هذين الشرطين ومن الضروري إيجاد سلطة مدنية جديدة".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق اليوم، بوفاة عدد من الجرحى المتواجدين في أقسام مستشفى الشفاء في غزة، بسبب انقطاع الكهرباء. وقالت إن الجيش الإسرائيلي شن حزامًا ناريًا في محيط المستشفى، خلال الليل.كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها فقدت الاتصال مع منسقيها داخل مجمع مستشفى الشفاء، أكبر منشأة للرعاية الصحية في غزة، وسط تقارير عن تعرض المجمع لهجمات متكررة.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، عبر حسابه على منصة "إكس":يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد مستشفيات قطاع غزة انهيارًا كاملاً، فالقصف العنيف استهدف المستشفيات فصارت كلها تحت حزام ناري منعها حتى من إخراج القتلى، وكان المسؤولون الصحيون في غزة، قد أطلقوا نداء حيث يوجد أكثر من 100 جثة داخل مستشفى الشفاء لا يستطيعون إخراجها للدفن.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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