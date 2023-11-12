https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يكشف-لماذا-استبعده-نتنياهو-من-اجتماع-أمني-مهم-قبل-هجوم-حماس-1083072422.html

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يكشف لماذا استبعده نتنياهو من اجتماع أمني مهم قبل هجوم "حماس"

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يكشف لماذا استبعده نتنياهو من اجتماع أمني مهم قبل هجوم "حماس"

علّق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة "حماس" الفلسطينية في ‏‏7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.‏ 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T10:04+0000

2023-11-12T10:04+0000

2023-11-12T10:04+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

الأخبار

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

بنيامين نتنياهو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072802286_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a9f00cce2535b30a9ee0f6ad98c6a013.jpg

وكشف بن غفير في حديث لـ"القناة 12" الإخبارية الإسرائيلية، أمس السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استبعده من اجتماع مجلس الوزراء، قبل عملية "طوفان الأقصى"، بسبب رغبته في تصفية قادة "حماس".وقال: "يجب قول الحقيقة أيضا، لقد استبعدني نتنياهو على أساس أنني طالبت بالتصفية المستهدفة [للإرهابيين]، ويقال إنني أرغب دائما في إشعال النار في المنطقة، ولكن هناك خطأ في المفهوم، سواء من قبل نتنياهو أو من جانب الآخرين، وآمل أن يفهم الجميع أن المفهوم كان خاطئا"، وفقا لموقع "Israel National News".وتابع مشددا: "لدي مسؤولية، أنا عضو في الحكومة، لكنهم لم يستمعوا إليه، لقد استبعدوني".وأضاف بن غفير أنه "كان هناك معسكر يعتنق مفهوم احتواء "حماس" وأنه تم ردعها، وكان في ذلك المعسكر عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للحرب على غزة، بيني غانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتاني بينيت، وعضو الكنيست، غادي أيزنكوت، لكن توقفوا عن تجميل التاريخ".وأردف: "عندما انضممت إلى هذه الحكومة، فكرت بشكل مختلف - كانت هناك حاجة إلى عمليات تصفية مستهدفة، ربما كان ينبغي عليّ أن أضرب على الطاولة، لا يمكنك أن تأتي وتخبرني اليوم أنني لم أفعل كل هذا، ولهذا السبب، كنت مستبعدا من اجتماعات مجلس الوزراء".وعندما سُئل إيتمار بن غفير في المقابلة التلفزيونية، عما إذا كان ينبغي على نتنياهو الاستقالة من منصبه، والذهاب إلى انتخابات جديدة، تهرب من السؤال، وأجاب: "أنا متأكد من أنه بعد الحرب سيتم محاسبة الجميع، ونتنياهو سيعطي إجابات واضحة، الآن أنا أدعو إلى احتلال قطاع غزة".وواصل: "أنا لا أخجل، رئيس الوزراء كان أيضا منخرطا في الكثير من المفاهيم، التي ثبت اليوم أنها كانت خاطئة بشكل واضح، وما زلت أحارب ذلك "المفهوم".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231002/نتنياهو-مبررا-استبعاد-بن-غفير-من-اجتماع-أمني-رفيع-المستوى-كان-خارج-اختصاصه-1081585896.html

https://sputnikarabic.ae/20231029/بن-غفير-ينتقد-نتنياهو-ويرد-على-اتهاماته-بعد-حذف-منشوره-المثير-للجدل-1082588365.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, بنيامين نتنياهو