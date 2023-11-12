https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الاتصالات-الفلسطيني-خدمة-الاتصالات-والإنترنت-ستتوقف-بالكامل-في-غزة-1083080057.html

وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في غزة

وزير الاتصالات الفلسطيني: خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في غزة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحق سدر، أن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة الخميس المقبل بفعل نفاد الوقود. 12.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-12T13:49+0000

2023-11-12T13:49+0000

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أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وقال سدر، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل في قطاع غزة يوم الخميس المقبل بسبب نفاد الوقود، ما سيساهم في تعميق الكارثة الإنسانية، لعدم قدرة المواطنين التواصل مع خدمات الطوارئ والإغاثة والنجدة".وتابع: "منع دخول الوقود وقطع الاتصالات هي أفعال مخالفة للقانون الدولي والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الأعراف الدولية وتلعب دورا في إخفاء جرائم الاحتلال".وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن "الطواقم الفنية بذلت جهودا جبارة في الميدان من أجل إصلاح الأعطال وإبقاء الخدمة مستمرة رغم العدوان المستمر والمخاطر المحيطة بهم، حيث أن شركات الاتصالات تحولت من مبدأ تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت إلى شركات تقوم بمبادرات وطنية وإنسانية ومجتمعية".وتابع: "نحن اليوم أمام أزمة كبيرة في ظل نفاد الوقود بشكل كامل فقد بدأت الشركات الفلسطينية تفقد عناصر رئيسية من الشبكة بشكل تدريجي وذلك بسبب نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية التي تزود محطات الشبكة في ظل انقطاع التيار الكهربائي منذ اليوم الأول للعدوان على القطاع".ودعا سدر جميع المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات بشكل خاص و"الأونروا" (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين) والهلال الأحمر والصليب الأحمر والجهات الحقوقية والمنظمات الأهلية بالتدخل الفوري من أجل إدخال الوقود إلى قطاع غزة بدءا من اللحظة لتمكين القطاعات الحيوية كافة بما فيها الاتصالات من تقديم الخدمات في القطاع.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231112/إعلام-فلسطيني-وفاة-عدد-من-الجرحى-بسبب-انقطاع-الكهرباء-عن-أقسام-مستشفى-الشفاء-بغزة-1083065472.html

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