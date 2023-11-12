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بعد استهداف "حزب الله" لثكنة دوفيف.. الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في الجنوب اللبناني
https://sputnikarabic.ae/20231112/وزير-الشؤون-الاجتماعية-اللبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تشن-حرب-استنزاف-على-جنوب-لبنان-1083079367.html
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تشن حرب استنزاف على جنوب لبنان
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تشن حرب استنزاف على جنوب لبنان
اتهم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، إسرائيل، بشن "حرب استنزاف" وتهجير ممنهج لسكان جنوبي لبنان، على خلفية الهجمات... 12.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-12T12:59+0000
2023-11-12T12:59+0000
العالم العربي
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وقال حجار في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع على الأراضي اللبنانية ورقعة التهجير الممنهج من الشريط الحدودي تتوسع، وما نراه اليوم على أرض الجنوب هو حرب استنزاف بكل ما للكلمة من معنى، من إيقاف للحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل مقومات الاستمرار في الجنوب والتي انعكست على كل لبنان".وأضاف: "موقفنا واضح كحكومة لبنانية بالرفض القاطع لما يحصل في غزة والاعتداء على لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبّر عن موقف لبنان أمس السبت، خلال اجتماع القمة العربية الإسلامية في الرياض، فنحن دولة معتدى عليها، ونخاطب الأمم المتحدة لتنظر بعين الرحمة إلى الدول الصغيرة، وحماية الدول التي يتم الاعتداء عليها بينما لا تعتدي على أحد".وفي سياق آخر، أكد حجار أن وزارته تعمل منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان للاستجابة لأي تطور، وإن لم تخصص لها الحكومة أي ميزانية للاستجابة للكوارث.وقال حجار، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لم يتم تخصيص أي ميزانية للوزارة حتى تقوم بأي عمل استجابة للحالات الطارئة، أي أن الميزانية المخصصة هي صفر، ولكن ضمن شبكة العلاقات التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين وضمن الصداقات، استطعنا حتى هذه اللحظة أن نستجيب للمناطق الحدودية، وللأشخاص والمناطق التي هي أكثر عرضة للقصف وللمخاطر".وأوضح أنه "تم تسليم 20 شاحنة كبيرة إلى جنوبي لبنان، و250 شاحنة كبيرة محملة بالمواد المتنوعة لعموم المناطق اللبنانية، وذلك كنوع من خطة طوارئ واستجابة مبكرة للكوارث".وأشار حجار إلى أنه اجتمع مع الجمعيات المحلية والوكالات الدولية التي تعمل في لبنان، وشرح لها الوضع للحصول على شراكات حقيقية وإعانة مؤثرة، مضيفًا: "حتى الآن الاستجابة بطيئة جدًا جدًا، وخلال الاجتماع مع الوكالات الدولية برروا هذا البطء في الاستجابة بعدم وجود مبالغ نقدية".
https://sputnikarabic.ae/20231111/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يتوعد-لبنان-بمصير-غزة-1083052621.html
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العالم العربي
العالم العربي

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تشن حرب استنزاف على جنوب لبنان

12:59 GMT 12.11.2023
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyatالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
© AFP 2023 / Mahmoud Zayyat
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اتهم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار، إسرائيل، بشن "حرب استنزاف" وتهجير ممنهج لسكان جنوبي لبنان، على خلفية الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من شهر على عدة مناطق جنوبي لبنان، في خضم التصعيد الحالي.
وقال حجار في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع على الأراضي اللبنانية ورقعة التهجير الممنهج من الشريط الحدودي تتوسع، وما نراه اليوم على أرض الجنوب هو حرب استنزاف بكل ما للكلمة من معنى، من إيقاف للحياة الاقتصادية والاجتماعية وكل مقومات الاستمرار في الجنوب والتي انعكست على كل لبنان".
وأضاف: "موقفنا واضح كحكومة لبنانية بالرفض القاطع لما يحصل في غزة والاعتداء على لبنان، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عبّر عن موقف لبنان أمس السبت، خلال اجتماع القمة العربية الإسلامية في الرياض، فنحن دولة معتدى عليها، ونخاطب الأمم المتحدة لتنظر بعين الرحمة إلى الدول الصغيرة، وحماية الدول التي يتم الاعتداء عليها بينما لا تعتدي على أحد".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد لبنان بمصير غزة
أمس, 16:06 GMT
وفي سياق آخر، أكد حجار أن وزارته تعمل منذ اليوم الأول للتصعيد الإسرائيلي جنوبي لبنان للاستجابة لأي تطور، وإن لم تخصص لها الحكومة أي ميزانية للاستجابة للكوارث.
وقال حجار، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لم يتم تخصيص أي ميزانية للوزارة حتى تقوم بأي عمل استجابة للحالات الطارئة، أي أن الميزانية المخصصة هي صفر، ولكن ضمن شبكة العلاقات التي تم تأسيسها خلال العامين الماضيين وضمن الصداقات، استطعنا حتى هذه اللحظة أن نستجيب للمناطق الحدودية، وللأشخاص والمناطق التي هي أكثر عرضة للقصف وللمخاطر".
وأوضح أنه "تم تسليم 20 شاحنة كبيرة إلى جنوبي لبنان، و250 شاحنة كبيرة محملة بالمواد المتنوعة لعموم المناطق اللبنانية، وذلك كنوع من خطة طوارئ واستجابة مبكرة للكوارث".
وأشار حجار إلى أنه اجتمع مع الجمعيات المحلية والوكالات الدولية التي تعمل في لبنان، وشرح لها الوضع للحصول على شراكات حقيقية وإعانة مؤثرة، مضيفًا: "حتى الآن الاستجابة بطيئة جدًا جدًا، وخلال الاجتماع مع الوكالات الدولية برروا هذا البطء في الاستجابة بعدم وجود مبالغ نقدية".
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