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https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-غربي-كييف-تخسر-حليفا-أوروبيا-جديدا-1083098356.html
إعلام غربي: كييف تخسر حليفا أوروبيا جديدا
إعلام غربي: كييف تخسر حليفا أوروبيا جديدا
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا تعتزم التوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من ترساناتها. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:58+0000
2023-11-13T07:58+0000
العالم
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وذكرت قناة "LCI" الفرنسية نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تعتزم التوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.وأضاف ليكورنو بالقول: "يجب على كييف أن تدفع ثمن ذلك لصندوق دعم خاص استثمرت فيه باريس 200 مليون يورو".وأضاف ليكورنو أن حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت المساعدة العسكرية لأوكرانيا بسبب استنفاد الأموال التي خصصها الكونغرس.
https://sputnikarabic.ae/20230807/أوكرانيا-تحصل-على-صواريخ-سكالب-من-فرنسا-1079841824.html
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العالم

إعلام غربي: كييف تخسر حليفا أوروبيا جديدا

07:58 GMT 13.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilovالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / Genya Savilov
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، أن فرنسا تعتزم التوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من ترساناتها.
وذكرت قناة "LCI" الفرنسية نقلا عن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تعتزم التوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأضاف ليكورنو بالقول: "يجب على كييف أن تدفع ثمن ذلك لصندوق دعم خاص استثمرت فيه باريس 200 مليون يورو".
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
أوكرانيا تحصل على صواريخ "سكالب" من فرنسا
7 أغسطس, 05:43 GMT
وأضاف ليكورنو أن حجم المساعدة العسكرية لأوكرانيا يبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت المساعدة العسكرية لأوكرانيا بسبب استنفاد الأموال التي خصصها الكونغرس.
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