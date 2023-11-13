https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-يحذر-من-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-تدهور-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1083114637.html
إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
صرحت صحيفة أمريكية، أن تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضية تايوان ورفض بكين المزعوم للتعامل مع واشنطن يثير مخاوف من احتمال جر الولايات المتحدة... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T13:50+0000
2023-11-13T13:50+0000
2023-11-13T13:50+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101976/97/1019769761_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_4f07a3d68de420237a1d5f2b4269a6ec.jpg
وقالت الصحيفة: "تصرفات الصين العدوانية المتزايدة بشأن تايوان، ورفضها التحدث مع الجيش الأمريكي عبر القنوات المصممة لمنع الصراع، تزيد من المخاوف من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى الحرب الكبرى الثالثة في العالم."وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، حيث سيشارك في قمة آبيك وسيجري أيضًا محادثات مع بايدن.لقد بردت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل كبير و"ابتعدت عن المسار الصحي" حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين. ومع وصول جو بايدن، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا. وإسقاط المنطاد الصيني في سماء الولايات المتحدة، والتي حدثت في فبراير من هذا العام، كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين واشنطن وبكين. وزعمت الولايات المتحدة أن المنطاد كان يجمع معلومات استخباراتية، لكن بكين نفت ذلك، ووصفت المنطاد بأنه للأرصاد الجوية، ودخوله المجال الجوي الأمريكي كان حادثا. وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد بدرجة عالية من الثقة أن البالون الصيني "لم يقم بجمع المعلومات الاستخبارية".وعلى الرغم من التوترات المتزايدة في العلاقات الثنائية، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.وقد أكد شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أن الصين ستبني علاقات مع الولايات المتحدة على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وأعرب عن أمله في أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الخزانة-الأمريكية-الانفصال-عن-الصين-سيزعزع-استقرار-العالم-1083038196.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101976/97/1019769761_140:0:2359:1664_1920x0_80_0_0_5a23c5fb104f6fe3e35d1d1688ee1b2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة
صرحت صحيفة أمريكية، أن تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضية تايوان ورفض بكين المزعوم للتعامل مع واشنطن يثير مخاوف من احتمال جر الولايات المتحدة إلى "حرب عالمية ثالثة".
وقالت الصحيفة: "تصرفات الصين العدوانية المتزايدة بشأن تايوان، ورفضها التحدث مع الجيش الأمريكي عبر القنوات المصممة لمنع الصراع، تزيد من المخاوف من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى الحرب الكبرى الثالثة في العالم."
وتؤكد صحيفة "واشنطن بوست" أن استعادة قنوات الاتصال هذه ستحتل مكانا مهما على جدول أعمال المفاوضات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأميركي جو بايدن على خلفية مشاركة الزعيم الصيني في قمة آبيك.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، حيث سيشارك في قمة آبيك وسيجري أيضًا محادثات مع بايدن.
لقد بردت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل كبير و"ابتعدت عن المسار الصحي" حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين. ومع وصول جو بايدن، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا.
حدث تدهور آخر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أغسطس 2022 بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي باعتبارها دعما للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.
وإسقاط المنطاد الصيني في سماء الولايات المتحدة، والتي حدثت في فبراير من هذا العام، كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين واشنطن وبكين. وزعمت الولايات المتحدة أن المنطاد كان يجمع معلومات استخباراتية، لكن بكين نفت ذلك، ووصفت المنطاد بأنه للأرصاد الجوية، ودخوله المجال الجوي الأمريكي كان حادثا. وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد بدرجة عالية من الثقة أن البالون الصيني "لم يقم بجمع المعلومات الاستخبارية".
واتهمت بكين الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا في السنوات الأخيرة بمحاولات خبيثة لقمع شركات التكنولوجيا الصينية، فضلاً عن إساءة استخدام واشنطن لضوابط التصدير.
وعلى الرغم من التوترات المتزايدة في العلاقات الثنائية، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وقد أكد شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أن الصين ستبني علاقات مع الولايات المتحدة على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وأعرب عن أمله في أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.