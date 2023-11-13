https://sputnikarabic.ae/20231113/إعلام-يحذر-من-حرب-عالمية-ثالثة-بسبب-تدهور-العلاقات-بين-الصين-والولايات-المتحدة-1083114637.html

إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

إعلام يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

صرحت صحيفة أمريكية، أن تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضية تايوان ورفض بكين المزعوم للتعامل مع واشنطن يثير مخاوف من احتمال جر الولايات المتحدة... 13.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-13T13:50+0000

2023-11-13T13:50+0000

2023-11-13T13:50+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101976/97/1019769761_0:130:2501:1536_1920x0_80_0_0_4f07a3d68de420237a1d5f2b4269a6ec.jpg

وقالت الصحيفة: "تصرفات الصين العدوانية المتزايدة بشأن تايوان، ورفضها التحدث مع الجيش الأمريكي عبر القنوات المصممة لمنع الصراع، تزيد من المخاوف من احتمال انجرار الولايات المتحدة إلى الحرب الكبرى الثالثة في العالم."وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، حيث سيشارك في قمة آبيك وسيجري أيضًا محادثات مع بايدن.لقد بردت العلاقات بين بكين وواشنطن بشكل كبير و"ابتعدت عن المسار الصحي" حتى في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي بدأ "حربا تجارية" مع الصين. ومع وصول جو بايدن، لم يتحسن الوضع، بل ازداد سوءا. وإسقاط المنطاد الصيني في سماء الولايات المتحدة، والتي حدثت في فبراير من هذا العام، كان لها تأثير سلبي على العلاقات بين واشنطن وبكين. وزعمت الولايات المتحدة أن المنطاد كان يجمع معلومات استخباراتية، لكن بكين نفت ذلك، ووصفت المنطاد بأنه للأرصاد الجوية، ودخوله المجال الجوي الأمريكي كان حادثا. وفي سبتمبر/أيلول، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد بدرجة عالية من الثقة أن البالون الصيني "لم يقم بجمع المعلومات الاستخبارية".وعلى الرغم من التوترات المتزايدة في العلاقات الثنائية، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.وقد أكد شي جين بينغ مرارا وتكرارا على أن الصين ستبني علاقات مع الولايات المتحدة على مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، وأعرب عن أمله في أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20231111/الخزانة-الأمريكية-الانفصال-عن-الصين-سيزعزع-استقرار-العالم-1083038196.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم