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https://sputnikarabic.ae/20231113/الأونروا-تعلن-تعرض-مبناها-في-مدينة-رفح-لقصف-إسرائيلي-1083105393.html
"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في مدينة رفح لقصف إسرائيلي
"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في مدينة رفح لقصف إسرائيلي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن أحد المباني التابعة لها في مدينة رفح تعرض لقصف مباشر... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T09:59+0000
2023-11-13T09:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقالت "الأونروا" في بيان لها: "تعرضت دار ضيافة الأونروا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لثلاث ضربات مباشرة من القوات البحرية الإسرائيلية، وهي واحدة من 60 منشأة تابعة للأمم المتحدة تضررت في الشهر الماضي".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/الأونروا-تعلن-ارتفاع-عدد-قتلى-موظفيها-في-قطاع-غزة-إلى-100-شخص-1083013177.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في مدينة رفح لقصف إسرائيلي

09:59 GMT 13.11.2023
© AP Photo / SAID KHATIBرجل فلسطيني يقف خارج البوابة المغلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
رجل فلسطيني يقف خارج البوابة المغلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / SAID KHATIB
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الاثنين، أن أحد المباني التابعة لها في مدينة رفح تعرض لقصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت "الأونروا" في بيان لها: "تعرضت دار ضيافة الأونروا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لثلاث ضربات مباشرة من القوات البحرية الإسرائيلية، وهي واحدة من 60 منشأة تابعة للأمم المتحدة تضررت في الشهر الماضي".

وأوضحت الوكالة أن القصف الإسرائيلية للمنشأة أسفر عن أضرار جسيمة.

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وأضاف البيان: "هذا الهجوم هو مؤشر جديد على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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