https://sputnikarabic.ae/20231113/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-عن-قيمة-المساعدات-الإجمالية-لكييف-1083107691.html
الاتحاد الأوروبي يكشف عن قيمة المساعدات الإجمالية لكييف
الاتحاد الأوروبي يكشف عن قيمة المساعدات الإجمالية لكييف
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى 27 مليار يورو، حيث لم يعلن عن أي تقدم أو... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T11:23+0000
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العالم
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وقال بوريل بهذا الصدد: "لا تنسوا أوكرانيا، القتال مستمر ومساعداتنا لأوكرانيا تتزايد، أستطيع أن أقول لكم إنها وصلت إلى مستوى 27 مليار يورو من الدعم العسكري".وأضاف قائلا: "هذا هو أعلى رقم تم تحقيقه على الإطلاق ونحن مستمرون في ذلك".وتابع رئيس الدبلوماسية الأوروبية بالقول: "ندرب الجيش الأوكراني ونحن نواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا". وفي وقت سابق، فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، التي تتضمن تمويلا لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو في الفترة من 2024 إلى 2027، وفقا للوثيقة النهائية حول المناقشات.وقالت الوثيقة: "بعد تبادل وجهات النظر المكثف حول إعادة تقييم الإطار المالي للفترة 2021-2027، يقترح المجلس الأوروبي على مجلس الاتحاد الأوروبي متابعة العمل لتحقيق التوافق الكامل بحلول نهاية العام".
https://sputnikarabic.ae/20231111/مكتب-زيلينسكي-يستعد-لصراعات-اقتصادية-جديدة-مع-دول-الاتحاد-الأوروبي-1083061804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الاتحاد الأوروبي يكشف عن قيمة المساعدات الإجمالية لكييف
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مستوى الدعم العسكري لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي وصل بالفعل إلى 27 مليار يورو، حيث لم يعلن عن أي تقدم أو قرارات جديدة لزيادة مزيد من المساعدة لكييف.
وقال بوريل بهذا الصدد: "لا تنسوا أوكرانيا، القتال مستمر ومساعداتنا لأوكرانيا تتزايد، أستطيع أن أقول لكم إنها وصلت إلى مستوى 27 مليار يورو من الدعم العسكري".
وأضاف قائلا: "هذا هو أعلى رقم تم تحقيقه على الإطلاق ونحن مستمرون في ذلك".
وتابع رئيس الدبلوماسية الأوروبية بالقول: "ندرب الجيش الأوكراني ونحن نواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا".
وفي وقت سابق، فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، التي تتضمن تمويلا لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو في الفترة من 2024 إلى 2027، وفقا للوثيقة النهائية حول المناقشات.
وقالت الوثيقة: "بعد تبادل وجهات النظر المكثف حول إعادة تقييم الإطار المالي للفترة 2021-2027، يقترح المجلس الأوروبي على مجلس الاتحاد الأوروبي متابعة العمل لتحقيق التوافق الكامل بحلول نهاية العام".