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https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لحزب-الله-في-لبنان-1083126734.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية يوم أمس، تجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T23:13+0000
2023-11-13T23:13+0000
العالم
طوفان الأقصى
أخبار حزب الله
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مساء أمس البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/المتحدث-باسم-القسام-يواصل-مجاهدونا-التصدي-لآليات-العدو-وقواته-النازية-من-عدة-جهات-1083124612.html
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العالم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان

23:13 GMT 13.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية يوم أمس، تجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مساء أمس البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القصف طال عددا من مراكز قيادة العمليات التي يستخدمها حزب الله.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
فلسطين وحركة الجناح العسكري لعز الدين القسام حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
المتحدث باسم "القسام": يواصل مجاهدونا التصدي لآليات العدو وقواته النازية من عدة جهات
19:57 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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