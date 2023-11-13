https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لحزب-الله-في-لبنان-1083126734.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية يوم أمس، تجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T23:13+0000
2023-11-13T23:13+0000
2023-11-13T23:13+0000
العالم
طوفان الأقصى
أخبار حزب الله
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697878_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d6f6ec5ca1466ffe60c82b2a6a2a6f7.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مساء أمس البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/المتحدث-باسم-القسام-يواصل-مجاهدونا-التصدي-لآليات-العدو-وقواته-النازية-من-عدة-جهات-1083124612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/01/1082697878_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_098a6cb123189b0bc3c1885388c46e92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم, طوفان الأقصى, أخبار حزب الله, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية يوم أمس، تجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان تجاه إسرائيل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي مساء أمس البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في لبنان".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القصف طال عددا من مراكز قيادة العمليات التي يستخدمها حزب الله.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.