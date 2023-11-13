https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-تابعة-للواء-آزوف-النازي-على-محور-كراسني-ليمان---عاجل-1083108133.html
الجيش الروسي يدمر تجمعات تابعة للواء "آزوف" النازي على محور كراسني ليمان
الجيش الروسي يدمر تجمعات تابعة للواء "آزوف" النازي على محور كراسني ليمان
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت تجمعات تابعة للواء "آزوف" النازي على محور كراسني ليمان. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T11:34+0000
2023-11-13T11:34+0000
2023-11-13T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف البيان: "صدت الإجراءات المنسقة لوحدات لقوات مجموعة "المركز" وطيران الجيش ونيران المدفعية أربع هجمات لمجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 24 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 12 من القوات الخاصة "آزوف" والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا التابعتين لجمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريًا ومركبة واحدة".وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 160 جنديًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مركبتين".وتابع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات المجموعة "الجنوبية" بالتعاون مع الطيران والمدفعية هجومين للعدو في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكليشيفكا وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف الدفاع: "تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات دون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20231113/مستشار-رئاسي-أوكراني-أسبق-يفضح-زج-زيلينسكي-لجنود-عزل-على-الجبهة--1083103426.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يدمر تجمعات تابعة للواء "آزوف" النازي على محور كراسني ليمان
11:34 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 11:45 GMT 13.11.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت تجمعات تابعة للواء "آزوف" النازي على محور كراسني ليمان.
وأضاف البيان: "صدت الإجراءات المنسقة لوحدات لقوات مجموعة "المركز" وطيران الجيش ونيران المدفعية أربع هجمات لمجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 24 و63 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء 12 من القوات الخاصة "آزوف" والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني في مناطق تشيرفونايا ديبروفا وكريمينايا التابعتين لجمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب البيان: "بلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريًا ومركبة واحدة".
وقال البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغربية"، بدعم من الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، أربع هجمات لمجموعات هجومية من ألوية العدو الآلية 30 و54 و57 في مناطق زاغورويكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف"
وأشار البيان إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت نحو 160 جنديًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مركبتين".
وتابع: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات المجموعة "الجنوبية" بالتعاون مع الطيران والمدفعية هجومين للعدو في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكليشيفكا وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وقالت الدفاع الروسية: "ألحقت النيران أضرارا بتجمعات القوة البشرية التابعة للواءين الآليين 28 والمتحركين 77 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلاً عن لواء الدفاع الإقليمي رقم 241 في مناطق مستوطنات كورديوموفكا ورازدولوفكا وبوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ إجمالي خسائر العدو 205 عساكر".
وأضاف الدفاع: "تم تدمير نقطتي مراقبة للطائرات دون طيار".