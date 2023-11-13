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https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-السوداني-ينفي-سيطرة-الدعم-السريع-على-قاعدة-النجومي-جنوب-الخرطوم-1083094328.html
الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على قاعدة النجومي جنوب الخرطوم
الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على قاعدة النجومي جنوب الخرطوم
نفى متحدث عن الجيش السوداني بشكل قاطع سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة النجومي في جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T00:14+0000
2023-11-13T00:14+0000
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وفي تصريحه، أكد العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي نشرته القوات المسلحة السودانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قواتهم نجحت في صد هجوم قوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء.ولفت العميد عبد الله إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد خلال المواجهات.في وقت سابق الأحد، كانت مصادر من قوات الدعم السريع أفادت، بأنها تمكنت من السيطرة على قاعدة النجومي الجوية جنوبي الخرطوم، ما نفاه الجيش بشكل قاطع.وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/الجيش-السوداني-قوات-الدعم-السريع-دمرت-كوبري-شمبات-الرابط-بين-مدينتي-أم-درمان-وبحري-1083031034.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السودان اليوم, العالم العربي

الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على قاعدة النجومي جنوب الخرطوم

00:14 GMT 13.11.2023
© AFP 2023 / -قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / -
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نفى متحدث عن الجيش السوداني بشكل قاطع سيطرة قوات الدعم السريع على قاعدة النجومي في جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.
وفي تصريحه، أكد العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي نشرته القوات المسلحة السودانية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قواتهم نجحت في صد هجوم قوات الدعم السريع في منطقة جبل أولياء.
وأعلن الجيش السوداني، أنه تم التصدي للعدو ودحره، وأن الأخبار التي تم تداولها حول سيطرتهم على قاعدة النجومي لا أساس لها من الصحة.
ولفت العميد عبد الله إلى أن العدو تكبد خسائر فادحة في الأفراد والعتاد خلال المواجهات.
في وقت سابق الأحد، كانت مصادر من قوات الدعم السريع أفادت، بأنها تمكنت من السيطرة على قاعدة النجومي الجوية جنوبي الخرطوم، ما نفاه الجيش بشكل قاطع.
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وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وبين قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
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