https://sputnikarabic.ae/20231113/القوات-الروسية-تجهض-هجمات-نفذتها-4-ألوية-أوكرانية-وتلحق-بها-خسائر-فادحة---عاجل--1083108265.html
القوات الروسية تجهض هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية وتلحق بها خسائر فادحة
القوات الروسية تجهض هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية وتلحق بها خسائر فادحة
أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية، وألحقت بها خسائر فادحة. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T11:39+0000
2023-11-13T11:39+0000
2023-11-13T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "فوستوك" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية نيران لمجموعات من جنود الألوية الهجومية الآلية "72" و"79" المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، صدت الإجراءات المهنية للقوات الروسية بدعم سلاح المدفعية والراجمات الثقيلة والطيران، هجوما للوحدات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي "65" من القوات الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".وأكد البيان أن النيران ألحقت أضرار بمجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الميكانيكي "117" للقوات الأوكرانية شمال نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، وسيارتين.وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 10 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق رايغورودوك، وسيرغيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20231113/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-تابعة-للواء-آزوف-النازي-على-محور-كراسني-ليمان---عاجل-1083108133.html
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روسيا
القوات الروسية تجهض هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية وتلحق بها خسائر فادحة
11:39 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 12:00 GMT 13.11.2023)
أعلنت وزاة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية صدت هجمات نفذتها 4 ألوية أوكرانية، وألحقت بها خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه جنوب دونيتسك، استهدفت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "فوستوك" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية نيران لمجموعات من جنود الألوية الهجومية الآلية "72" و"79" المحمولة جوا التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نيكولسكوي ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو نحو 100 جندي، و3 شاحنات صغيرة، فضلا عن رادار مضاد للبطارية "أي إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع.
وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، صدت الإجراءات المهنية للقوات الروسية بدعم سلاح المدفعية والراجمات الثقيلة والطيران، هجوما للوحدات الهجومية التابعة للواء الميكانيكي "65" من القوات الأوكرانية، في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه".
وأكد البيان أن النيران ألحقت أضرار بمجموعات من القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الميكانيكي "117" للقوات الأوكرانية شمال نوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، وسيارتين.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 10 مركبات جوية أوكرانية دون طيار في مناطق رايغورودوك، وسيرغيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوي في مقاطعة زابوروجيه.