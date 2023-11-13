https://sputnikarabic.ae/20231113/القوات-الروسية-تستهدف-جنودا-أوكرانيين-تحت-جنح-الظلام-فيديو-1083097470.html
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
واظب نظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بالزج بعناصره على خطوط النار دون تدريب أو تجهيز أو حتى تقدير لحياتهم. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:22+0000
2023-11-13T07:22+0000
2023-11-13T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083097312_61:0:1855:1009_1920x0_80_0_0_5a0a21ef773afa1508ff9d3aff73b401.png
وعمل نظام كييف على تعبئة المقاتلين على عجالة دون تدريب أو خبرة، ما تسبب في خسائر بشرية هائلة في صفوف قوات كييف من النازيين الجدد والمرتزقة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تحييد ضباط المخابرات الروس لمجموعات مشاة أوكرانية حاولت التواري خلف الغطاء النباتي، إلا أن عدسات الرصد الحراري كانت بالمرصاد.واكتسب الجيش الروسي خبرة قيمة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، إذ تدرب الجنود الروس على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء وتدميرها بجميع الطرق، سواء باستخدام سلاح المدفعية أو عن طريق الاقتحام المباشر، أو باستخدام الطائرات المسيرة.شاهد أيضا... مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0d/1083097312_286:0:1631:1009_1920x0_80_0_0_e0abe0ed2ad22df9ad77b34f8fb533c5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
تابعنا عبر
واظب نظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بالزج بعناصره على خطوط النار دون تدريب أو تجهيز أو حتى تقدير لحياتهم.
وعمل نظام كييف على تعبئة المقاتلين على عجالة دون تدريب أو خبرة، ما تسبب في خسائر بشرية هائلة في صفوف قوات كييف من النازيين الجدد والمرتزقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تحييد ضباط المخابرات الروس لمجموعات مشاة أوكرانية حاولت التواري خلف الغطاء النباتي، إلا أن عدسات الرصد الحراري كانت بالمرصاد.
واكتسب الجيش الروسي خبرة قيمة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، إذ تدرب الجنود الروس على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء وتدميرها بجميع الطرق، سواء باستخدام سلاح المدفعية أو عن طريق الاقتحام المباشر، أو باستخدام الطائرات المسيرة.