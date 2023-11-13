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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231113/القوات-الروسية-تستهدف-جنودا-أوكرانيين-تحت-جنح-الظلام-فيديو-1083097470.html
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو
واظب نظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بالزج بعناصره على خطوط النار دون تدريب أو تجهيز أو حتى تقدير لحياتهم. 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T07:22+0000
2023-11-13T07:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وعمل نظام كييف على تعبئة المقاتلين على عجالة دون تدريب أو خبرة، ما تسبب في خسائر بشرية هائلة في صفوف قوات كييف من النازيين الجدد والمرتزقة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تحييد ضباط المخابرات الروس لمجموعات مشاة أوكرانية حاولت التواري خلف الغطاء النباتي، إلا أن عدسات الرصد الحراري كانت بالمرصاد.واكتسب الجيش الروسي خبرة قيمة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، إذ تدرب الجنود الروس على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء وتدميرها بجميع الطرق، سواء باستخدام سلاح المدفعية أو عن طريق الاقتحام المباشر، أو باستخدام الطائرات المسيرة.شاهد أيضا... مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف جنودا أوكرانيين تحت جنح الظلام... فيديو

07:22 GMT 13.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسيةالمخابرات الروسية تحيد جنودا أوكرانيين
المخابرات الروسية تحيد جنودا أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© Photo / وزارة الدفاع الروسية
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واظب نظام كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بالزج بعناصره على خطوط النار دون تدريب أو تجهيز أو حتى تقدير لحياتهم.
وعمل نظام كييف على تعبئة المقاتلين على عجالة دون تدريب أو خبرة، ما تسبب في خسائر بشرية هائلة في صفوف قوات كييف من النازيين الجدد والمرتزقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تحييد ضباط المخابرات الروس لمجموعات مشاة أوكرانية حاولت التواري خلف الغطاء النباتي، إلا أن عدسات الرصد الحراري كانت بالمرصاد.
واكتسب الجيش الروسي خبرة قيمة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، إذ تدرب الجنود الروس على التعامل مع الأهداف الثابتة والمتحركة على حد سواء وتدميرها بجميع الطرق، سواء باستخدام سلاح المدفعية أو عن طريق الاقتحام المباشر، أو باستخدام الطائرات المسيرة.
شاهد أيضا... مسيرات روسية تستهدف قوات أوكرانية متخفية في غابات فيريميفسك... فيديو
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