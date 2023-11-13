https://sputnikarabic.ae/20231113/الناتج-المحلي-الإجمالي-والسكان-في-إسرائيل-وفلسطين-1083106003.html
الناتج المحلي الإجمالي والسكان في إسرائيل وفلسطين
الناتج المحلي الإجمالي والسكان في إسرائيل وفلسطين
جذب الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وهو معضلة جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط، انتباه العالم. إذ أن القدرة العسكرية ليست وحدها التي تسمح لبلد ما بأن يكون له اليد... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T10:47+0000
2023-11-13T10:47+0000
2023-11-13T10:47+0000
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قبل بدء الأعمال العسكرية، ارتفعت المؤشرات الاقتصادية لكلا الدولتين. ومع ذلك، قد يعاني الاقتصاد الفلسطيني من خسارة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم ينته القتال في قطاع غزة بحلول نهاية العام، حسبما أفاد به عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.يخسر الاقتصاد الفلسطيني 4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري. هذا لا يضاهى لبعض الصراعات الأخرى. على سبيل المثال، فقد الاقتصاد السوري 1% من الناتج المحلي الإجمالي شهريا.تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" إحصائيات حول الناتج المحلي الإجمالي والسكان في فلسطين وإسرائيل.قالت نائبة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، خلال مؤتمر بحثي في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي: إن "تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أوسع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما سيؤثر على التضخم الإجمالي في العالم".وفي وقت سابق، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، مطالبا بإنهاء قصف قطاع غزة.يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيف وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى لدى "حماس".على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، أن بعض المسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله"، وكذلك بالقلق من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد "حزب الله".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الناتج المحلي الإجمالي والسكان في إسرائيل وفلسطين
جذب الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وهو معضلة جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط، انتباه العالم. إذ أن القدرة العسكرية ليست وحدها التي تسمح لبلد ما بأن يكون له اليد العليا في المواجهة، قامت "سبوتنيك" بتحليل الإمكانات غير العسكرية لكل من فلسطين وإسرائيل.
قبل بدء الأعمال العسكرية، ارتفعت المؤشرات الاقتصادية لكلا الدولتين. ومع ذلك، قد يعاني الاقتصاد الفلسطيني من خسارة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم ينته القتال في قطاع غزة بحلول نهاية العام، حسبما أفاد به عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة.
يخسر الاقتصاد الفلسطيني 4% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري. هذا لا يضاهى لبعض الصراعات الأخرى. على سبيل المثال، فقد الاقتصاد السوري 1% من الناتج المحلي الإجمالي شهريا.
تشاهدون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" إحصائيات حول الناتج المحلي الإجمالي والسكان في فلسطين وإسرائيل.
قالت نائبة المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غيتا جوبيناث، خلال مؤتمر بحثي في صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي: إن "تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع إقليمي أوسع يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما سيؤثر على التضخم الإجمالي في العالم".
وأضافت جوبيناث أن "هذا من شأنه أن يغير التوقعات قصيرة الأجل لديناميكيات التضخم".
وفي وقت سابق، دعا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، مطالبا بإنهاء قصف قطاع غزة.
يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيف وقصف البري والبحري المتواصل على قطاع غزة، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الأحد، أن "إسرائيل ليس لديها جدول زمني للحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى لدى "حماس".
على الجانب الآخر، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة، أن بعض المسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من أن إسرائيل تحاول استفزاز "حزب الله"، وكذلك بالقلق من تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي ضد "حزب الله".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"
التي نفذتها حركة "حماس"الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.