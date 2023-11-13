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https://sputnikarabic.ae/20231113/انقطاع-مفاجئ-في-إمدادات-غاز-الوقود-في-مصفاة-الزور-بالكويت-1083094896.html
انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت
انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت
تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت، مما أدى إلى توقف شبه كامل... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T03:19+0000
2023-11-13T03:19+0000
الكويت
اقتصاد
مصفاة نفط
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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت الشركة في بيان مساء الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل في إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل رللعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العمالقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها ما يقارب 5 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي).
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الكويت, اقتصاد, مصفاة نفط
الكويت, اقتصاد, مصفاة نفط

انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود في مصفاة الزور بالكويت

03:19 GMT 13.11.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSOحقل نفط
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / CESAR MANSO
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تعرضت مصفاة الزور بدولة الكويت إلى انقطاع مفاجئ في إمدادات غاز الوقود بسبب خلل في أحد الصمامات الرئيسة التابعة لشركة نفط الكويت، مما أدى إلى توقف شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصفاة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت الشركة في بيان مساء الأحد، إن الفرق الفنية في المصفاة بدأت العمل في إعادة تشغيل المصفاة بشكل تدريجي لوحدات الإنتاج، متوقعاً أن تستغرق عمليات إعادة التشغيل رللعودة للطاقة الإنتاجية السابقة.
وأفادت باتخاذها الإجراءات الاحترازية لمنع تأثر عمليات إمداد الوقود منخفض الكبريت لمحطات توليد الكهرباء والماء وكذلك عدم تأثر عمليات التصدير لمنتجات المصفاة.
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وتُعد مصفاة الزور من المشاريع النفطية العمالقة التي تنفذها الكويت وإحدى أهم بنود إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لزيادة طاقة إنتاج تكرير النفط الخام وبلغت تكلفتها ما يقارب 5 مليار دينار كويتي (نحو 15.8 مليار دولار أمريكي).
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